FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+17°C/Завтра: +19
74.15р86.62р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
8
Печать

Автомобиль вынесло на тротуар на Невском проспекте в Петербурге

Автомобиль вынесло на тротуар на Невском проспекте прямо рядом с метро «Гостиный двор». Об этом 20 августа сообщает корреспондент «Фонтанки».

Пострадавших в аварии нет. Как рассказал сам 24-летний водитель, он ехал по левой полосе, когда его подрезали. После этого машина вильнула и вылетела на тротуар.

ПоделитьсяПоделиться

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (8)

iphonedimona
Судя по фото, его на встречный тротуар вынесло.
260650801
аж так вильнул, что через целую автобусную полосу переехал, чтобы на трухтуар попасть...
по автобусной поди и ехал, как у себя кишлаке..
Ivan Topor
Зловредные самокаты-то уже победили? Ну и ладно!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний