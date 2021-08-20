Пострадавших в аварии нет. Как рассказал сам 24-летний водитель, он ехал по левой полосе, когда его подрезали. После этого машина вильнула и вылетела на тротуар.
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Автомобиль вынесло на тротуар на Невском проспекте в Петербурге
Автомобиль вынесло на тротуар на Невском проспекте прямо рядом с метро «Гостиный двор». Об этом 20 августа сообщает корреспондент «Фонтанки».
Пострадавших в аварии нет. Как рассказал сам 24-летний водитель, он ехал по левой полосе, когда его подрезали. После этого машина вильнула и вылетела на тротуар.
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