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Волочкова отсудила 666 тысяч рублей за грибок в спальне и подмоченную кровать

Анастасия Волочкова объявила о победе в судебной тяжбе о компенсации испорченного ремонта в московских апартаментах. Балерина просила миллион, суд сократил финансовые претензии до 666 тысяч 66 рублей.

Успехами в суде Волочкова 20 августа поделилась в инстаграме. По её словам, халатность коммунальных служб вынудила её переделывать ремонт в квартире в центре Москвы, за которую она исправно платит двадцать лет. «Десять лет назад мне пробили крышу», — делится танцовщица.

Крыша пострадала, когда работники скалывали лёд, как результат — потоп в спальне и «огромный грибок на потолке». Волочкова заявила, что квартиру пришлось реставрировать, потрачено порядка миллиона рублей. Испорченный потолок она показывала в 2018 году, тогда же сообщалось, что больше всего волнений было из-за кровати бренда Fendi, которая стоит несколько сотен тысяч рублей.

Управляющая компания отказалась устранять неполадки, и танцовщица говорит, что «пошла волочковским путём» — в суд. Как следует из картотеки, Тверской райсуд разобрался с иском к ГБУ «Жилищник района Тверской» и Русскому страховому обществу «ЕВРОИНС» за четыре заседания, требования Волочковой удовлетворены частично.

Этот же суд рассматривает иск балерины к Большому театру о взыскании невыплаченной зарплаты. Волочкову уволили в 2003 году, она требует более миллиона. В конце июля со сторонами провели беседу, заседание назначено на 8 сентября.

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