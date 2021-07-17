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Включила Волочкову. Бывшая балерина натравила прокуратуру на Большой театр в поисках 100 миллионов

Анастасия Волочкова пытается в свою пользу повернуть увольнение восемнадцатилетней давности из Большого театра. Вышедшие сроки давности не останавливают балерину в попытках найти 100 миллионов.

«Если я включаю Волочкову, то иду до конца», — заявила танцовщица после похода к прокурору в Москве. На приеме она оставила заявление-жалобу на Большой театр.

Одновременно Тверской районный суд рассматривает иск Волочковой к театру о взыскании невыплаченной зарплаты. Балерину уволили в 2003 году.

Размер исковых требований превышает сто миллионов. Суд вызвал стороны на беседу 29 июля.

В поисках средств к существованию Анастасия Волочкова сдает петербургскую квартиру за полмиллиона рублей в месяц.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (6)

lamer
Раскоряки уже не приносят той прибыли, что раньше. И таки, Настя, кончай бухать!
Шихаэль Мумахер
кто всегда в шоколаде - так это адвокаты... удачно пристроился чувак ))
265055770
А шпагат она в суде демонстрировала?
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