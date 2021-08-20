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Военно-медицинскую академию подключат к горячей воде в ближайшее время. Хозяина проблемного кабеля после публикации «Фонтанки» решили не искать

Для обеспечения горячей водой корпусов Военно-медицинской академии в Петербурге экстренно собрали комиссию. Ремонт трубы уже начали.

Как рассказали в «Теплосети Санкт-Петербурга» 20 августа, в состав комиссии вошли представители компании, комитета по энергетике, администрации Калининского района, ОАО «РЖД», ПАО «Россети Ленэнерго».

«Комиссией принято решение организовать работы по устранению последствий дефекта с 21:00 20 августа, обеспечив необходимые меры безопасности, — сообщила пресс-служба. — В ближайшее время технологическое нарушение на сетях будет полностью устранено и произведены необходимые подключения близлежащих зданий».

Ранее «Фонтанка» подробно описывала проблему. Трубу на Минеральной улице не смогли отремонтировать из-за того, что в ее охранной зоне оказались кабели, собственника которых установить не удалось. В результате без горячего водоснабжения остались полтора десятка зданий — в том числе корпуса ВМедА на улице Академика Лебедева и на Боткинской.

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