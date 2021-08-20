В оппозиционном муниципалитете «отменили» бюджет за 2021 год. Депутаты узнали об этом два месяца спустя

Городской суд Петербурга отменил решение муниципального совета «Литейный округ» о принятии бюджета на 2021 год. Об этом «Фонтанке» рассказал депутат муниципалитета Арсений Афиногенов. Половина совета узнала о судебном процессе только два месяца спустя.

Истцами по делу числятся депутаты-единороссы Павел Дайняк и Татьяна Чистякова, муниципальный избирком, КУ «Муниципальный центр Литейный» и местная администрация МО. «Причиной такого решения является ненадлежащее уведомление муниципальным советом о публичных слушаниях по бюджету округа, а также ненадлежащее их проведение. Слушания проводились силами самих Павла Дайняка и Елены Аникиной», — объяснил комичность иска Афиногенов.

Получить комментарий самого Дайняка, главы совета МО прошлого созыва, редакции не удалось: он попросил перезвонить, на дальнейшие звонки и сообщение не ответил. Любопытно, что оппозиционная половина муниципального совета узнала о решении суда, которое было вынесено еще 16 июня, только два месяца спустя — и то случайно, в ходе разговора с местным комитетом по благоустройству. Как полагает Афиногенов, иск может быть связан с тем, что силами независимых депутатов бюджет округ принял, значительно сократив затраты на самосодержание, в том числе и на зарплаты. «Пока бюджет действовал, местной администрацией не было выполнено практически никаких муниципальных программ в округе», — пояснил собеседник. Он привел данные из отчета по исполнению бюджета за первое полугодие, согласно которым на благоустройство потратили 25,5% средств, на формирование комфортной городской среды — 0%, столько же на ремонт покрытий внутриквартальных территорий, компенсационное озеленение, размещение и содержание контейнерных площадок, 0,9% — на содержание детских и спортивных площадок — 0,9% исполнения.