США введут санкции против двух физлиц и судна из проекта «Северный поток — 2»

США намерены принять ограничительные меры в отношении двух физических лиц и двух судов, связанных со строительством газопровода «Северный поток — 2». Об этом 20 августа говорится в заявлении Госдепартамента.

По словам госсекретаря Энтони Блинкена, Госдеп в докладе конгрессу назвал два российских физических лица и одно российское судно, которые принимали участие в прокладке «Северного потока — 2». В их отношении будут введены санкции согласно Закону о защите энергетической безопасности Европы 2019 года. Ещё одно судно, работавшее в проекте, будет фигурировать как заблокированная собственность этого лица.