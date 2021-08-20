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США введут санкции против двух физлиц и судна из проекта «Северный поток — 2»

США намерены принять ограничительные меры в отношении двух физических лиц и двух судов, связанных со строительством газопровода «Северный поток — 2». Об этом 20 августа говорится в заявлении Госдепартамента.

По словам госсекретаря Энтони Блинкена, Госдеп в докладе конгрессу назвал два российских физических лица и одно российское судно, которые принимали участие в прокладке «Северного потока — 2». В их отношении будут введены санкции согласно Закону о защите энергетической безопасности Европы 2019 года. Ещё одно судно, работавшее в проекте, будет фигурировать как заблокированная собственность этого лица.

США и Германия достигли договорённости по «Северному потоку — 2» в июле. Общеевропейские санкции были обещаны в отношении России в случае её агрессивных шагов против Украины и использования газопровода в качестве инструмента политического давления.

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Комментарии (4)

Piter Russo
Это очередной санкционный чих для вида.
266081655
Будем надеяться, что это только начало.... Что вся кодла получит по заслугам....
mavar
Больничные утки?
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