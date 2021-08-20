Годовалой девочке, пропавшей четыре дня назад в Смоленской области и найденной только сегодня в лесу, оказывают медицинскую помощь. Об этом 20 августа сообщили в Следственном комитете по региону.



Там уточнили, что на теле девочки есть следы от укусов насекомых. Однако даже после нескольких дней, проведенных в лесу, она была в сознании и сама отозвалась на голос поисковиков. На видео от СК девочка уже сидит у мамы на руках.