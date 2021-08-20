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Следователи показали годовалую девочку, спасенную после нескольких дней, проведенных в лесу

Годовалой девочке, пропавшей четыре дня назад в Смоленской области и найденной только сегодня в лесу, оказывают медицинскую помощь. Об этом 20 августа сообщили в Следственном комитете по региону.

Там уточнили, что на теле девочки есть следы от укусов насекомых. Однако даже после нескольких дней, проведенных в лесу, она была в сознании и сама отозвалась на голос поисковиков. На видео от СК девочка уже сидит у мамы на руках.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия, уточнили следователи. Напомним, ранее сообщалось, что ребенку как минимум два дня пришлось провести в лесу под ливнем.

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Комментарии (11)

Владислав М
Тот случай, когда у годовалой девочки навыки выживания в дикой природе лучше, чем у многих взрослых.
-4°
Как хорошо, что нашлась!!
266198421
Отличный аппетит. Молодец.
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