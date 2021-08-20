Найденная под Смоленском годовалая девочка двое суток терпела ливень и холод. Ее нашли в четырех километрах от дома

Годовалая девочка из Смоленской области, которую нашли на четвертые сутки после пропажи, провела две ночи в трудных условиях. Малышке пришлось пережить ливень и ночной холод.



Малолетнюю нашли в четырех километрах от дома в буреломе. Об этом сообщило РИА Новости 20 августа, ссылаясь на главу Темкинского района Сергея Гуляева.



Малышку пыталась найти группа из 400 поисковиков. Сейчас ребенка передали медикам.



«Фонтанка» писала, что девочку нашли живой под Смоленском. Ранее следователи возбудили уголовное дело об убийстве по факту пропажи малолетней в возрасте года и 10 месяцев.

