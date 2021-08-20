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Найденная под Смоленском годовалая девочка двое суток терпела ливень и холод. Ее нашли в четырех километрах от дома

Пропавшая под Смоленском годовалая девочка выживала двое суток в лесу под ливнем

Годовалая девочка из Смоленской области, которую нашли на четвертые сутки после пропажи, провела две ночи в трудных условиях. Малышке пришлось пережить ливень и ночной холод.

Малолетнюю нашли в четырех километрах от дома в буреломе. Об этом сообщило РИА Новости 20 августа, ссылаясь на главу Темкинского района Сергея Гуляева.

Малышку пыталась найти группа из 400 поисковиков. Сейчас ребенка передали медикам.

«Фонтанка» писала, что девочку нашли живой под Смоленском. Ранее следователи возбудили уголовное дело об убийстве по факту пропажи малолетней в возрасте года и 10 месяцев.

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Комментарии (5)

Ukumari
Слава Богу, что нашлась. Но почему годовалая? 1г 10 месяцев это почти двухлетняя, в этом возрасте год и два - большая разница. И уйдет дальше и сообразит больше в два, чем в год. В год начинают ходить, в два уже бегают и весьма быстро и далеко...
alexber2
прекрасная новость!!!!!!!!!!!!!
Kot Piter
Что это за супер-герой? У меня взрослые знакомые, говорят о 4 км., как о чём-то с трудом преодолимом.
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