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Пропавшую под Смоленском годовалую девочку нашли на четвертые сутки. Малышка жива, но ей вызвали скорую

В Смоленской области пропавшую годовалую девочку нашли живой

Годовалую девочку, которая пропала утром 17 августа в Тенишевском районе Смоленской области, нашли живой. Ребенка искали в течение четырех суток.

Как сообщает ТАСС 20 августа, малышке вызвали скорую. На данный момент информация о состоянии малолетней уточняется.

Ребенка в возрасте года и 10 месяцев пытались найти в течение четырех суток, об ее исчезновении стало известно 17 августа. Поисковая команда не прерывалась ни днем, ни ночью.

Ранее следователи возбудили уголовное дело об убийстве по факту пропажи девочки 2019 года рождения.

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Комментарии (6)

Antuan Rokanten
Это невероятно! Честно говоря, думал, что все кончено. Там много водоемов. Однако почти 4 дня без питания, конечно, сильный удар по организму. Надеюсь, она пойдет на поправку.
efela
Ничего себе! Здорово, что нашли, а где она была четыре дня?
266133100
Фантастика! Дай Бог гулёне здоровья!
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