Пропавшую под Смоленском годовалую девочку нашли на четвертые сутки. Малышка жива, но ей вызвали скорую

Годовалую девочку, которая пропала утром 17 августа в Тенишевском районе Смоленской области, нашли живой. Ребенка искали в течение четырех суток.



Как сообщает ТАСС 20 августа, малышке вызвали скорую. На данный момент информация о состоянии малолетней уточняется.



Ребенка в возрасте года и 10 месяцев пытались найти в течение четырех суток, об ее исчезновении стало известно 17 августа. Поисковая команда не прерывалась ни днем, ни ночью.



Ранее следователи возбудили уголовное дело об убийстве по факту пропажи девочки 2019 года рождения.

