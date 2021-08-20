Запуск первой в истории современной России миссии на Луну откладывается

Запуск российской автоматической станции на Луну перенесен на май 2022 года. Об этом 20 августа сообщили в Роскосмосе.



«Запуск автоматической межпланетной станции «Луна-25» с космодрома Восточный уточнен и запланирован на второе возможное пусковое окно (период времени, когда запущенный с Земли космический аппарат с учетом его конструктивных особенностей и энерговооруженности оптимально и по заданной траектории достигнет точки назначения) в мае 2022 года», — говорится в сообщении госкорпорации.

