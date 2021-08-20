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Запуск первой в истории современной России миссии на Луну откладывается

Запуск российской автоматической станции на Луну перенесен на май 2022 года. Об этом 20 августа сообщили в Роскосмосе.

«Запуск автоматической межпланетной станции «Луна-25» с космодрома Восточный уточнен и запланирован на второе возможное пусковое окно (период времени, когда запущенный с Земли космический аппарат с учетом его конструктивных особенностей и энерговооруженности оптимально и по заданной траектории достигнет точки назначения) в мае 2022 года», — говорится в сообщении госкорпорации.

Перенос вызван необходимостью дополнительной проверки всех приборов, агрегатов и двигательной установки. «В рамках подготовки миссии «Луна-25» планируется реализация дополнительных мероприятий, направленных на учет рекомендаций, сформированных по результатам анализа запуска МЛМ [«Наука«]», — уточнили в Роскосмосе.

Напомним, стыковка модуля «Наука» с МКС вызвало проблемы: Международная космическая станция начала внеплановое вращение из-за самопроизвольного запуска двигателей модуля 29 июля.

Запуск «Луны-25» изначально был запланирован на октябрь 2021 года. Автоматическая станция должна стать первым российским аппаратом на Луне в современной истории страны.

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Комментарии (2)

Pilat
А я было подумал, что из-за дефицита газа в стране и высоких цен на бензин.
Рогозин хотел оптом на бирже закупить, а не тут то было, цены выше, чем запланировано в бюджете Роскосмоса.
Ждём 2022 год. Может подешевеет.
А не по дешевеет, так ничто не мешает Рогозину начать собирать деньг и по СМС.....люди добрыЯ! Сам я не местный, из Москвы, подайте кто сколько может на запуск ракеты на луну.
Я всё верну, ей Богу!
efela
а что, в не современной России уже на Луну летали?
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