Запуск первой в истории современной России миссии на Луну откладывается

Запуск российской автоматической станции на Луну перенесен на май 2022 года. Об этом 20 августа сообщили в Роскосмосе.
«Запуск автоматической межпланетной станции «Луна-25» с космодрома Восточный уточнен и запланирован на второе возможное пусковое окно (период времени, когда запущенный с Земли космический аппарат с учетом его конструктивных особенностей и энерговооруженности оптимально и по заданной траектории достигнет точки назначения) в мае 2022 года», — говорится в сообщении госкорпорации.
Перенос вызван необходимостью дополнительной проверки всех приборов, агрегатов и двигательной установки. «В рамках подготовки миссии «Луна-25» планируется реализация дополнительных мероприятий, направленных на учет рекомендаций, сформированных по результатам анализа запуска МЛМ [«Наука«]», — уточнили в Роскосмосе.
Напомним, стыковка модуля «Наука» с МКС вызвало проблемы: Международная космическая станция начала внеплановое вращение из-за самопроизвольного запуска двигателей модуля 29 июля.
Запуск «Луны-25» изначально был запланирован на октябрь 2021 года. Автоматическая станция должна стать первым российским аппаратом на Луне в современной истории страны.