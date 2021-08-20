Шойгу: Люди не должны выходить из военкоматов «униженными и оскорбленными»

Министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании поднял тему модернизации российских военкоматов. По его словам, они должны стать удобными и комфортными.



«Чтобы можно было получить весь комплекс услуг и уйти оттуда не униженным и оскорбленным, и не болтаться там с утра до ночи неделями за какой-то одной справкой, чтобы это было современное, удобное и комфортное учреждение», — приводит 20 августа слова главы военного ведомства РИА Новости.



Как ранее рассказал начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский, работу по оснащению военкоматов современными средствами автоматизации, телекоммуникации и каналами связи планируется завершить к 2023 году.

