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Шойгу: Люди не должны выходить из военкоматов «униженными и оскорбленными»

Министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании поднял тему модернизации российских военкоматов. По его словам, они должны стать удобными и комфортными.

«Чтобы можно было получить весь комплекс услуг и уйти оттуда не униженным и оскорбленным, и не болтаться там с утра до ночи неделями за какой-то одной справкой, чтобы это было современное, удобное и комфортное учреждение», — приводит 20 августа слова главы военного ведомства РИА Новости.

Как ранее рассказал начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский, работу по оснащению военкоматов современными средствами автоматизации, телекоммуникации и каналами связи планируется завершить к 2023 году.

Сергей Шойгу в июне посетил один из московских военкоматов с внезапной проверкой. Министр обороны возмутился отсутствием компьютеров. Глава военного ведомства объявил о запуске проекта по приведению военных комиссариатов и пунктов отбора к современным требованиям.

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Комментарии (17)

AndrewBarsik
Помню, как будучи министром по ЧС Кужугетыч возмущался отсутствием огнетушителей в школах. В качестве министра обороны возмущается отсутствием компьютеров в военкоматах. Назначь его министром финансов, будет возмущаться отсутствием денег в казне. Есть такая специфическая категория руководителей - выходцев из комсомола, которые сначала всё развалят, потом громко и публично ругают за это своих подчинённых.
SNOW
Пусть выходят просто униженными. Этого достаточно.
Zloi_prohozhiy
Что-то этого неслужившего в последнее время часто слышно. В президенты чтоль собрался?
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