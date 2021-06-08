На записи видно, как министр заходит в кабинеты. «Приятно на вас посмотреть, вы так ещё красивее, чем по телевизору», — встречают его женщины. Однако министр строг. «У вас микроволновка есть, холодильник есть, а компьютеров, чтобы по электронке связаться с другим военкоматом, нет. Ячейка, почта. Вы что как партизаны-то? Письма в дупло закладываете? Что это за работа такая?» — возмущается Шойгу.

Автор видео, появившегося на платформе «Яндекс. Дзен», отметил, что о цели визита в пресс-службе черемушкинского военкомата не рассказали. «Главный военачальник прибыл в военкомат без свиты генералов и вместо следования по заранее вылизанному маршруту шёл куда хотел. Заходил в любые кабинеты, опрашивал всех, на кого падал взор», — пишет автор.



С 1 апреля по 15 июля в России проходит весенний призыв на военную службу. В 2020 году в армию пошли 135 тысяч человек, в 2021-м ожидается 134 тысячи.

