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«Письма в дупло закладываете?» Шойгу пришёл в военкомат без предупреждения

Министр обороны устроил разнос в московском военкомате

В Сети 8 июня активно распространяется видеозарисовка проверки, проведённой министром обороны России Сергеем Шойгу.

Как пишет URA.RU, Шойгу нанёс неожиданный визит в военкомат Черемушкинского района Москвы и возмутился отсутствием компьютеров.

На записи видно, как министр заходит в кабинеты. «Приятно на вас посмотреть, вы так ещё красивее, чем по телевизору», — встречают его женщины. Однако министр строг. «У вас микроволновка есть, холодильник есть, а компьютеров, чтобы по электронке связаться с другим военкоматом, нет. Ячейка, почта. Вы что как партизаны-то? Письма в дупло закладываете? Что это за работа такая?» — возмущается Шойгу.

Автор видео, появившегося на платформе «Яндекс. Дзен», отметил, что о цели визита в пресс-службе черемушкинского военкомата не рассказали. «Главный военачальник прибыл в военкомат без свиты генералов и вместо следования по заранее вылизанному маршруту шёл куда хотел. Заходил в любые кабинеты, опрашивал всех, на кого падал взор», — пишет автор.

С 1 апреля по 15 июля в России проходит весенний призыв на военную службу. В 2020 году в армию пошли 135 тысяч человек, в 2021-м ожидается 134 тысячи.

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Комментарии (32)

drSysMan
Настало время "Эльбрус"-ов!
Ded Esoxer
А может ли МО закупать вражью технику? Пока наше ПО не появится, так и будут на бумажках писать. Так надежнее. И враг не пройдет!
SERGEY111
Фу , какая грязная и понтовая показуха . Некомпетентеый министр получается раз не знает что закупками и поставками оргтехники занимаются не военкоматы а куча департаментов в его министерстве и такая же куча его заместителей - их товарищ Шойгу не хочет спросить где в 21 веке бабосы на обычные персоналки рядовым работникам ? Возвращался бы лучше обратно в чум .
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