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В центре Петербурга идет рейд против уличной торговли. Каждый второй прилавок у Казанского собора вне закона

Чиновники Смольного проводят рейд против торговцев у Казанского собора

Завсегдатаев Невского проспекта, обосновавшихся в тени Казанского собора, выселяют чиновники Смольного при поддержке полиции. Из незаконной продажи изымают зонтики и платки петербургской тематики, сувенирные ложки и ягоды.

Как сообщили «Фонтанке» в комитете по контролю за имуществом, 20 августа сотрудники проверяют уличную торговлю в Центральном районе города, внимание сосредоточили рядом с Казанским собором. Ассортимент там ориентирован на туристов: «с земли» предлагают палантины и павловопосадские платки, обязательный аксессуар петербуржца — зонтик, сувенирные фигурки, наборы ложек.

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Там же соблазняют свежими ягодами и фруктами, зазывают в Кронштадт и Петергоф, предлагают сделать тату хной, а пешеходы рискуют споткнуться об разложенные по Невскому картины.

В ККИ успели проверить 15 торговых точек, шесть оказались размещены незаконно. Их ликвидируют, товары и инвентарь изымают и направляют на склад временного хранения.

«Изъято более 500 единиц реализуемого товара. В отношении владельцев незаконных торговых точек будут возбуждены административные производства за продажу товаров в неустановленном месте. Им грозит штраф в размере до 5 тыс. рублей для физических лиц и до 200 тыс. тысяч рублей для юрлиц», — уточнили в комитете, добавив, что рейд продолжается.

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Комментарии (7)

Vitaly Peterburg
Ну так заодно разгоните стихийный рынок возле станции метро "Владимирская", который мешает проходу пешеходов! Половина тротуара заставлена коробочками и ящичками с товаром.
efela
Ять! Картины на Невском продавались всегда. Что, есть "свои", которые заносят, и те, кто не занесли?
gencon
В Геленджике палатку за 100 млрд поедут смотреть?
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