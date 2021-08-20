Как сообщили «Фонтанке» в комитете по контролю за имуществом, 20 августа сотрудники проверяют уличную торговлю в Центральном районе города, внимание сосредоточили рядом с Казанским собором. Ассортимент там ориентирован на туристов: «с земли» предлагают палантины и павловопосадские платки, обязательный аксессуар петербуржца — зонтик, сувенирные фигурки, наборы ложек.

Завсегдатаев Невского проспекта, обосновавшихся в тени Казанского собора, выселяют чиновники Смольного при поддержке полиции. Из незаконной продажи изымают зонтики и платки петербургской тематики, сувенирные ложки и ягоды.

Там же соблазняют свежими ягодами и фруктами, зазывают в Кронштадт и Петергоф, предлагают сделать тату хной, а пешеходы рискуют споткнуться об разложенные по Невскому картины.



В ККИ успели проверить 15 торговых точек, шесть оказались размещены незаконно. Их ликвидируют, товары и инвентарь изымают и направляют на склад временного хранения.



«Изъято более 500 единиц реализуемого товара. В отношении владельцев незаконных торговых точек будут возбуждены административные производства за продажу товаров в неустановленном месте. Им грозит штраф в размере до 5 тыс. рублей для физических лиц и до 200 тыс. тысяч рублей для юрлиц», — уточнили в комитете, добавив, что рейд продолжается.

