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«Единая Россия» может потерять 10% кресел в Госдуме, но сохранит 300 мандатов

По итогам выборов в Госдуму «Единая Россия» может получить две трети мандатов. Такой прогноз опубликовал 20 августа Центр политической конъюнктуры по итогам анализа рейтинга политических объединений.

Партии власти прочат на 10% меньше мест, чем она занимает в действующем созыве (334 мандата из 450). Это произошло за счет укрепления позиций конкурентов.

Согласно прогнозу ЦПК, КПРФ претендует на 67 мест в парламенте, ЛДПР — на 41 кресло, «Справедливая Россия — За правду» — на 32 мандата, остальные политические объединения — на 1 — 3 места за счет побед по одномандатным округам.

Согласно данным ФОМ, за прошедшую неделю рейтинги всех парламентских партий выросли. «Единая Россия» получила 30% голосов участников опроса, КПРФ — 13%, ЛДПР — 10%, «Справедливая Россия — За правду» — 6%. Ответ «другая политическая партия» выбрали 8% респондентов, еще 2% — испортили бы бюллетень, 13% — не планируют идти на выборы, а 19% затруднились с ответом.

Опрос проводился 13 — 15 августа путем интервью. В исследовании приняли участие 3 207 респондентов из 73 субъектов РФ.

Пятипроцентный барьер в Госдуму, по последним данным, как ожидается, преодолеют ЕР, КПРФ, ЛДПР и СР.

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Комментарии (15)

dragvs
Убрать их вообще из Госдумы, не потеряем ничего! Это же очередная маргинальная партия, у них рейтинг ниже 30%, а во многих крупных городах и ниже 20%.
iphonedimona
Я вам уже год пишу, поставлена задача - получить 2/3 депутатских кресел. 300 мандатов, это и есть 2/3 от 450-ти. Успокойтесь, никто ничего не потеряет, всё спланировано. Просто другие мандаты достанутся квазипартиям коллаборационистов. Но по сути, это всё ЕР, просто под другими брендами. А 2/3 сама ЕР гарантированно получит. И даже чуть больше за счёт рвения на местах.
266081655
Доживём до суда над партией власти?
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