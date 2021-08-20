«Единая Россия» может потерять 10% кресел в Госдуме, но сохранит 300 мандатов

По итогам выборов в Госдуму «Единая Россия» может получить две трети мандатов. Такой прогноз опубликовал 20 августа Центр политической конъюнктуры по итогам анализа рейтинга политических объединений.

Партии власти прочат на 10% меньше мест, чем она занимает в действующем созыве (334 мандата из 450). Это произошло за счет укрепления позиций конкурентов.



Согласно прогнозу ЦПК, КПРФ претендует на 67 мест в парламенте, ЛДПР — на 41 кресло, «Справедливая Россия — За правду» — на 32 мандата, остальные политические объединения — на 1 — 3 места за счет побед по одномандатным округам.

