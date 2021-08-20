Фрукты с сюрпризом. За шесть лет группа контрабандистов переправила из Эквадора в Петербург полтонны наркопорошка

Следственный департамент МВД завершил расследование дела группы, которая поставляла в Россию наркотики в особо крупных размерах. Стоимость привезенного порошка оценивается в миллионы долларов.
Как сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк 20 августа, обвиняемых в деле пятеро: трое граждан Литвы и двое россиян, но соучастников было больше, в том числе в Эквадоре.
По версии следствия, возглавлял группу Игорис Григас, который договорился с «партнерами» из Эквадора в 2013 году о поставках через порт Петербурга наркотиков для дальнейшего распространения их на территории России.
В преступном бизнесе было четкое распределение обязанностей. Одна группа участников занималась отправкой запрещенного товара, другая — извлекала наркотическое средство из специально оборудованных тайников, третья занималась сбытом.
Наркотики либо прятали в контейнерах до их загрузки товаром, либо складывали туда вместе с упакованными фруктами.
«Согласованность действий участников сообщества позволяла фигурантам использовать для контрабандного перемещения партий порошка практически любой контейнер, следовавший с коммерческим и торговым грузом в Российскую Федерацию, и любое морское судно из числа курсирующих между эквадорскими портами и Санкт-Петербургом. Наименование контейнера, в котором планировалось спрятать наркотическое средство, и название судна, на котором перемещалась партия, согласовывались участниками перед отправлением груза», — сообщает Волк.
Участникам сообщества, которое действовало с 2013-го по 2019 год, вменяют 15 тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в том числе шесть крупных поставок в морской порт Петербурга, общим весом около 500 кг. Уголовное дело — 270 томов — направили в суд. Соучастников продолжают искать.
В мае этого года полиция Эквадора нашла среди бананов, которые должны были отправиться в Россию, 805 брикетов с белым наркопорошком — на несколько миллионов долларов. Но не все контрабандисты выбирают для таких поставок фрукты: два года назад в порту Петербурга наркотики нашли в контейнере с тунцом, который тоже ехал из Эквадора.