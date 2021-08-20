FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+17°C/Завтра: +19
74.15р86.62р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
4
Печать

Фрукты с сюрпризом. За шесть лет группа контрабандистов переправила из Эквадора в Петербург полтонны наркопорошка

Полиция передала в суд дело о поставках наркотиков в фруктах из Эквадора в Петербург

Следственный департамент МВД завершил расследование дела группы, которая поставляла в Россию наркотики в особо крупных размерах. Стоимость привезенного порошка оценивается в миллионы долларов.

Как сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк 20 августа, обвиняемых в деле пятеро: трое граждан Литвы и двое россиян, но соучастников было больше, в том числе в Эквадоре.

По версии следствия, возглавлял группу Игорис Григас, который договорился с «партнерами» из Эквадора в 2013 году о поставках через порт Петербурга наркотиков для дальнейшего распространения их на территории России.

В преступном бизнесе было четкое распределение обязанностей. Одна группа участников занималась отправкой запрещенного товара, другая — извлекала наркотическое средство из специально оборудованных тайников, третья занималась сбытом.

Наркотики либо прятали в контейнерах до их загрузки товаром, либо складывали туда вместе с упакованными фруктами.

«Согласованность действий участников сообщества позволяла фигурантам использовать для контрабандного перемещения партий порошка практически любой контейнер, следовавший с коммерческим и торговым грузом в Российскую Федерацию, и любое морское судно из числа курсирующих между эквадорскими портами и Санкт-Петербургом. Наименование контейнера, в котором планировалось спрятать наркотическое средство, и название судна, на котором перемещалась партия, согласовывались участниками перед отправлением груза», — сообщает Волк.

Участникам сообщества, которое действовало с 2013-го по 2019 год, вменяют 15 тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в том числе шесть крупных поставок в морской порт Петербурга, общим весом около 500 кг. Уголовное дело — 270 томов — направили в суд. Соучастников продолжают искать.

В мае этого года полиция Эквадора нашла среди бананов, которые должны были отправиться в Россию, 805 брикетов с белым наркопорошком — на несколько миллионов долларов. Но не все контрабандисты выбирают для таких поставок фрукты: два года назад в порту Петербурга наркотики нашли в контейнере с тунцом, который тоже ехал из Эквадора.

По теме (3)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

Мужской Взгляд
Там где есть сверхдоходы, там возможна любая подлость. По 228 надо не сроки давать, а расстреливать, но только именно бандитов, а не случайных или подставленных людей.
terry18
Премьер-министр России Владимир Путин (в 2010 г. он был премьером) открыл прямое морское грузовое сообщение между Россией и Южной Америкой.
Проект, получивший название "Экубекс" - первый прямой трансокеанский маршрут грузовых перевозок между Россией и Южной Америкой. Океанская линия грузовых перевозок будет проходить по маршруту Гуаякиль (Эквадор) - Панамский канал - Роттердам - Бремерхафен - Санкт-Петербург. Оператором линии является датская компания "Маерск Лайн". Ее инвестиции в проект составили около 45 миллионов долларов.
Планируется, что прямой океанский сервис будет осуществляться раз в неделю при помощи шести новых контейнеровозов ледового класса вместимостью свыше 2500 двадцатифутовых контейнеров. По предварительным расчетам, время прямой доставки груза составит около 20 дней.
260943181
В бананах уже слишком банально...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний