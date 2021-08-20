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Не только наркотики. FT рассказала, чем зарабатывали на жизнь (и захват власти) талибы*

FT: «Талибан»* последние 20 лет промышлял наркотиками и незаконными налогами

Все двадцать лет, пока в Афганистане были войска США, движение «Талибан» (*организация признана террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года) продолжало получать доходы из незаконных источников. Об этом 20 августа сообщает РБК со ссылкой на Financial Times.

Как пишет FT, талибы торговали наркотиками-опиатами, что приносило им весомую долю доходов. Однако помимо этого они управляли «паразитической теневой администрацией».

«Наркотики не были таким значительным источником финансирования для «Талибана», как многие утверждали», — пояснил консультант британского аналитического центра Overseas Development Institute Дэвид Мэнсфилд, эксперт по Афганистану.

Радикалы незаконно собирали налоги с топлива и сигарет, которые проходили через Афганистан. Более того, они нелегально добывали топливо, а также собирали «дань» с импортного топлива.

В правительстве сбежавшего президента Ашрафа Гани процветала коррупция, поэтому те, кому надоело давать взятки, отнеслись к приходу талибов к власти лояльно. Тем не менее афганцы поспешили снять со своих счетов деньги, что отрицательно сказалось на экономике страны.

На прошлой неделе официальный представитель «Талибана» заявил, что Афганистан прекратит производить наркотики.

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Комментарии (1)

iphonedimona
Да, прекратят. А афганские пчёлы от мёда откажутся...
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