Не только наркотики. FT рассказала, чем зарабатывали на жизнь (и захват власти) талибы*

Все двадцать лет, пока в Афганистане были войска США, движение «Талибан» (*организация признана террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года) продолжало получать доходы из незаконных источников. Об этом 20 августа сообщает РБК со ссылкой на Financial Times.

Как пишет FT, талибы торговали наркотиками-опиатами, что приносило им весомую долю доходов. Однако помимо этого они управляли «паразитической теневой администрацией».

«Наркотики не были таким значительным источником финансирования для «Талибана», как многие утверждали», — пояснил консультант британского аналитического центра Overseas Development Institute Дэвид Мэнсфилд, эксперт по Афганистану.