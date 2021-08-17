Талибы* заявили, что Афганистан прекратит производить наркотики

Отметим, перед началом вторжения США в страну талибы* в 2001 году уже вводили запрет на выращивание мака, который является основным сырьем для производства наркотика, который традиционно производят в стране. Однако после этого «фермеры» вновь взялись за старое, и в последние годы производство наркотика неуклонно росло.

Афганистан прекратит производить наркотики. Об этом 17 августа заявил представитель «Талибана»* (организация признана террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года), передает РИА Новости.

При этом аналитики отмечают, что «Талибан»* не является однородным движением и даже внутри него отношение к популярному наркотику разнится. Некоторые считают, что экспорт «неверным» грехом не является, так что формально принятое решение еще не означает сокращения наркотрафика из страны.



Подробнее о ситуации в Афганистане после прихода к власти талибов* читайте на «Фонтанке».

* Организация признана террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года.