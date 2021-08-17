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Талибы* заявили, что Афганистан прекратит производить наркотики

Афганистан прекратит производить наркотики. Об этом 17 августа заявил представитель «Талибана»* (организация признана террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года), передает РИА Новости.

Отметим, перед началом вторжения США в страну талибы* в 2001 году уже вводили запрет на выращивание мака, который является основным сырьем для производства наркотика, который традиционно производят в стране. Однако после этого «фермеры» вновь взялись за старое, и в последние годы производство наркотика неуклонно росло.

При этом аналитики отмечают, что «Талибан»* не является однородным движением и даже внутри него отношение к популярному наркотику разнится. Некоторые считают, что экспорт «неверным» грехом не является, так что формально принятое решение еще не означает сокращения наркотрафика из страны.

Подробнее о ситуации в Афганистане после прихода к власти талибов* читайте на «Фонтанке».

* Организация признана террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года.

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Комментарии (11)

DimDimych
Да кому нужно это растительное зелье сейчас?
Аппаратчик мокрой классификации
Так. Производить не будут. А перерабатывать?
266133100
Это очередной "удар в спину" путинским дипломатам! Как теперь плясать-то?
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