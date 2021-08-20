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Все в белом и с автоматами: Талибы* устроили «парад» с американским оружием на юго-востоке Афганистана

Талибы* прошлись маршем по городу Калат в Афганистане

Боевики запрещенной в России террористической организации «Талибан»* провели «парад» в захваченной провинции на юго-востоке Афганистана. Видеозапись 20 августа опубликовало издание EremNews.

По данным СМИ, шествие состоялось в городе Калат, расположенном в провинции Забул. Талибы* в белых одеждах строем идут вдоль улицы, держа в руках автоматы. Боевиков сопровождает автоколонна.

EremNews уточняет, что талибы* демонстрируют захваченное у американцев оружие, которое те бросили при выходе из Афганистана. Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что значительная часть вооружения, ранее поставленного Америкой армии Афганистана, оказалась в руках «Талибана»*. В Белом доме не ждут, что талибы* «радостно вернут» оружие.

Боевики движения «Талибан»* 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани, по его словам, сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну.

После прихода к власти талибы* заявили, что помилуют тех, кто сотрудничал с предыдущим правительством. Однако позже стали поступать сообщения, что боевики начали задерживать родственников бывшей афганской элиты.

* «Талибан» — организация, признанная террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года.

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Комментарии (4)

266081655
Бородатые няшки.... Правда, они милашки?
Dimitry Antonov
И "вменяемые", оказывается, тоже любят парады!
Масштабы, конечно, скромненькие, но зато дух какой боевой!
Не со своими грозными отечественными пукалками маршируют, а с трофейным оружием, захваченным у враждебной Америки, побеждённой в реальной жизни, а не в бредовых фантазиях.
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