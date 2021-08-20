EremNews уточняет, что талибы* демонстрируют захваченное у американцев оружие, которое те бросили при выходе из Афганистана. Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что значительная часть вооружения, ранее поставленного Америкой армии Афганистана, оказалась в руках «Талибана»*. В Белом доме не ждут, что талибы* «радостно вернут» оружие.

По данным СМИ, шествие состоялось в городе Калат, расположенном в провинции Забул. Талибы* в белых одеждах строем идут вдоль улицы, держа в руках автоматы. Боевиков сопровождает автоколонна.

Боевики запрещенной в России террористической организации «Талибан»* провели «парад» в захваченной провинции на юго-востоке Афганистана. Видеозапись 20 августа опубликовало издание EremNews.

Боевики движения «Талибан»* 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани, по его словам, сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну.



После прихода к власти талибы* заявили, что помилуют тех, кто сотрудничал с предыдущим правительством. Однако позже стали поступать сообщения, что боевики начали задерживать родственников бывшей афганской элиты.

* «Талибан» — организация, признанная террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года.

