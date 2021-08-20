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«Пропали или задержаны». Родственники бывших властей Афганистана схвачены «Талибаном»*

Родные бывших чиновников Афганистана сообщают об их исчезновении

Представители «Талибана»* (признан террористической организацией, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года) начали задерживать родственников бывшей афганской элиты.

«Члены семей ряда бывших правительственных чиновников заявили, что их родственники исчезли или удерживаются талибами», — сообщает 20 августа издание Tolo News.

Члены семей экс-губернатора и бывшего начальника полиции афганской провинции Лагман рассказали, что их родственники сдались новой власти, однако уже пять дней от них нет никаких вестей. Такая же судьба постигла бывшего главу полиции провинции Газни.

Ранее талибы заявили, что помилуют тех, кто сотрудничал с предыдущим правительством.

Боевики движения «Талибан»* 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани, по его словам, сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну.

* «Талибан» — организация, признанная террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года.

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Комментарии (8)

shushu
Как говорится, черного кобеля не отмоешь добела. Что бы не сочиняла PR служба талибов (*), они остаются теми же религиозными фанатиками с автоматами и прочим вооружением, дорвавшимися до власти. И все, что уже было не раз в истории, когда они и им подобные захватывали власть опять повторяется, - что во Франции или России после революции, что в Иране после свержения шаха, что уже в том же Афганистане в прошлый раз - казни и преследования "врагов" режима, под жернова которых попадают обычные люди.
BobCat2
Собственно на среднем и нижнем уровнях новых властей вряд ли настроения поменялись - будут добивать бывших врагов и всех тех, кто может оказать сопротивление.
Ну а нашим останется только натянуто улыбаться и заявлять об "адекватности" и предлагать дружбу. Воевать то не хочется от слова "совсем". Еще старая война в Афганистане не забыта и её последствия.
Вот только террористы - это не те люди, которые будут дружить и выполнять свои обязательства.
Вячеслав Рогожин
Да будут прокляты все поганые лгуны, что пытаются выставить убийц-фанатиков "адекватными мужиками"!
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