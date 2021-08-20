«Пропали или задержаны». Родственники бывших властей Афганистана схвачены «Талибаном»*

Как говорится, черного кобеля не отмоешь добела. Что бы не сочиняла PR служба талибов (*), они остаются теми же религиозными фанатиками с автоматами и прочим вооружением, дорвавшимися до власти. И все, что уже было не раз в истории, когда они и им подобные захватывали власть опять повторяется, - что во Франции или России после революции, что в Иране после свержения шаха, что уже в том же Афганистане в прошлый раз - казни и преследования "врагов" режима, под жернова которых попадают обычные люди.