«Пропали или задержаны». Родственники бывших властей Афганистана схвачены «Талибаном»*

Представители «Талибана»* (признан террористической организацией, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года) начали задерживать родственников бывшей афганской элиты.
«Члены семей ряда бывших правительственных чиновников заявили, что их родственники исчезли или удерживаются талибами», — сообщает 20 августа издание Tolo News.
Члены семей экс-губернатора и бывшего начальника полиции афганской провинции Лагман рассказали, что их родственники сдались новой власти, однако уже пять дней от них нет никаких вестей. Такая же судьба постигла бывшего главу полиции провинции Газни.
Ранее талибы заявили, что помилуют тех, кто сотрудничал с предыдущим правительством.