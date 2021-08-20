Поссорились из-за собаки: Бритни Спирс подозревают в нападении на домработницу

Американскую певицу Бритни Спирс подозревают в том, что она ударила свою наемную работницу во время ссоры. Об этом сообщает USA Today со ссылкой на правоохранительные органы округа Вентура.



Домработница заявила, что несколько дней назад отвела собаку артистки к ветеринару, а потом передала Спирс слова доктора о том, что с животным неправильно обращаются. Якобы певице это не понравилось, из-за чего она ударила женщину.



Впрочем, полиция не зафиксировала у предполагаемой потерпевшей травм, и инцидент классифицировали как мелкий проступок. Адвокат Спирс Мэттью Розенгарт уверяет, что удара не было. По его словам, вся эта история — просто «раздутая бульварная сенсация».

