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Поссорились из-за собаки: Бритни Спирс подозревают в нападении на домработницу

Певицу Бритни Спирс подозревают в избиении прислуги

Американскую певицу Бритни Спирс подозревают в том, что она ударила свою наемную работницу во время ссоры. Об этом сообщает USA Today со ссылкой на правоохранительные органы округа Вентура.

Домработница заявила, что несколько дней назад отвела собаку артистки к ветеринару, а потом передала Спирс слова доктора о том, что с животным неправильно обращаются. Якобы певице это не понравилось, из-за чего она ударила женщину.

Впрочем, полиция не зафиксировала у предполагаемой потерпевшей травм, и инцидент классифицировали как мелкий проступок. Адвокат Спирс Мэттью Розенгарт уверяет, что удара не было. По его словам, вся эта история — просто «раздутая бульварная сенсация».

Дело все равно расследуют и позже передадут в прокуратуру, после чего будет принято окончательное решение по обвинению певицы.

12 августа отец Бритни Спирс согласился отказаться от опекунства над ней. Это огромная победа для поп-звезды, которая находилась под его опекой в течение 13 лет (в 2008 году после публичного срыва певицы суд назначил мужчину опекуном дочери).

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