Три тысячи долларов за солнцезащитный крем. В Таиланде спасают кораллы от вредной косметики

Как сообщает 20 августа Ассоциация туроператоров , с 6 августа в морских заповедниках Таиланда запрещено пользоваться солнцезащитными средствами, содержащими оксибензон, октилметоксициннамат, энзакамен и бутилпарабен. Только первые два входят в составы более чем 3 500 кремов и лосьонов, распространенных во всем мире. Вместо них предлагается использовать средства с оксидами цинка.

Власти Таиланда ввели запрет на использование ряда солнцезащитных средств во всех морских национальных парках страны. Нарушителей будут штрафовать на сумму до 3 000 долларов.

По данным Департамента охраны природы Таиланда, указанные вещества разрушают личинки коралловых полипов, мешают процессу их размножения и приводят к обесцвечиванию коралловых рифов. Оксиды цинка же кораллам не вредят.

Пересекая границу любого морского заповедника в Таиланде, посетители обязаны сдать все солнцезащитные средства, не проходящие по новым требованиям, на хранение, а на обратном пути могут их забрать. За нарушение запрета предусмотрен административный штраф в размере до 100 тысяч бат, то есть около трех тысяч долларов.

Ранее запрет на солнцезащитные кремы ввели в американском штате Гавайи, на тихоокеанском острове Палау и в мексиканском Канкуне. В 2018 году после уничтожения большей части кораллов туристам закрыли доступ в залив Майя на острове Пхи-Пхи-Лей, который стал очень популярным после фильма «Пляж» с Леонардо ДиКаприо.