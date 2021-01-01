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Продажу солнцезащитных кремов на Гавайях запретили

Закон, запрещающий продажу солнцезащитных кремов, вступил в силу 1 января 2021 года в штате Гавайи. Дело в том, что такие крема содержат вещества, вредные для коралловых рифов.

Как сообщает ТАСС, Гавайи стали первым штатом США, где запрещена продажа солнцезащитных кремов с содержанием химических веществ оксибензон и октиноксант. Единственное исключение — предписание врача.

Данный законопроект местные законодатели одобрили ещё в мае 2018 года, через два месяца его подписал губернатор штата Дэвид Иге. «Это всего лишь один маленький шаг к защите и восстановлению гавайских коралловых рифов», — отметил тогда чиновник.

Оксибензон и октиноксант, по мнению учёных, меняют ДНК организмов, образующих коралловые рифы: кораллы (особенно молодые) обесцвечиваются, деформируются и в конечном счете умирают. Противники инициативы уверены, что для данного утверждения проведённых исследований недостаточно. Производители между тем прислушались к экозащитникам: в американских магазинах уже продают солнцезащитные кремы с пометкой «Безопасно для коралловых рифов».

Коралловые рифы — подводные или частично надводные известковые сооружения, формирующиеся преимущественно скелетами колониальных коралловых полипов на мелководных участках тропических морей. Общая протяженность коралловых рифов на Гавайях составляет более 2 тыс. км, площадь — свыше 165 тыс. га. Рифы являются жизненно важной частью экосистемы океана и привлекают на острова туристов.

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Комментарии (2)

Vikilein
Фонтанка, запомните, кремЫ, а не кремА. КремА говорят продавщицы на рынке.
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