Продажу солнцезащитных кремов на Гавайях запретили

Закон, запрещающий продажу солнцезащитных кремов, вступил в силу 1 января 2021 года в штате Гавайи. Дело в том, что такие крема содержат вещества, вредные для коралловых рифов.

Как сообщает ТАСС, Гавайи стали первым штатом США, где запрещена продажа солнцезащитных кремов с содержанием химических веществ оксибензон и октиноксант. Единственное исключение — предписание врача.

Данный законопроект местные законодатели одобрили ещё в мае 2018 года, через два месяца его подписал губернатор штата Дэвид Иге. «Это всего лишь один маленький шаг к защите и восстановлению гавайских коралловых рифов», — отметил тогда чиновник.