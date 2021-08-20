Госпитализация с COVID-19 в Петербурге приближается к 300 пациентам в сутки

Как говорится в опубликованном 20 августа «Перечне показателей эпидемиологической ситуации в СПб», за минувшие сутки в стационары поступило 277 больных. Накануне, 19 августа, сообщалось о 276 заболевших. 18 августа — о 256, 17-го — о 178, 16-го — о 145.



Неделю назад, 13 августа, в отчете говорилось, что в больницы за сутки доставили также 276 человек.



Из развернутых в Петербурге 6 643 коронавирусных коек заняты 4 344. В реанимации 416 пациентов, на ИВЛ — 177. С ковидом и пневмониями на амбулаторном лечении остаются 24 909 пациентов.

