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Госпитализация с COVID-19 в Петербурге приближается к 300 пациентам в сутки

В Петербурге госпитализация пациентов с коронавирусом нарастает несколько дней подряд, следует из отчетов Смольного.

Как говорится в опубликованном 20 августа «Перечне показателей эпидемиологической ситуации в СПб», за минувшие сутки в стационары поступило 277 больных. Накануне, 19 августа, сообщалось о 276 заболевших. 18 августа — о 256, 17-го — о 178, 16-го — о 145.

Неделю назад, 13 августа, в отчете говорилось, что в больницы за сутки доставили также 276 человек.

Из развернутых в Петербурге 6 643 коронавирусных коек заняты 4 344. В реанимации 416 пациентов, на ИВЛ — 177. С ковидом и пневмониями на амбулаторном лечении остаются 24 909 пациентов.

За сутки первично привиты были 5 891 человек. Полностью закончили цикл — 18 648 человек. Всего с начала вакцинации в Петербурге хотя бы один компонент получили 1,43 млн человек. Полностью прошли процедуру — 1,3 млн. В запасе еще более 400 тысяч доз.

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Комментарии (1)

michailPotapov
все переди когда начнется сезон орви..
Без Вакцинации распространить заразу не удастся ( С) Д.А.Медведев
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