В Петербурге впервые за несколько дней госпитализация ниже 300 человек в день

Число госпитализаций в Петербурге впервые за несколько дней перестало расти и спустилось ниже отметки в три сотни случаев в день, следует из отчетов Смольного.



В опубликованном 13 августа «Перечне показателей эпидемиологической ситуации в СПб» говорится, что за сутки в Петербурге были доставлены в больницы 276 человек. Накануне, 12 августа, было 305 госпитализаций за день. А 11 августа сообщалось о 300 доставленных в больницы горожанах.

Из 6 777 развернутых ковидных коек в Петербурге заняты 5 002. В реанимации 491 человек. На ИВЛ — 219. На амбулаторном лечении с COVID-19 и пневмониями — 40 872 пациента.