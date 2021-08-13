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В Петербурге впервые за несколько дней госпитализация ниже 300 человек в день

Число госпитализаций в Петербурге впервые за несколько дней перестало расти и спустилось ниже отметки в три сотни случаев в день, следует из отчетов Смольного.

В опубликованном 13 августа «Перечне показателей эпидемиологической ситуации в СПб» говорится, что за сутки в Петербурге были доставлены в больницы 276 человек. Накануне, 12 августа, было 305 госпитализаций за день. А 11 августа сообщалось о 300 доставленных в больницы горожанах.

Из 6 777 развернутых ковидных коек в Петербурге заняты 5 002. В реанимации 491 человек. На ИВЛ — 219. На амбулаторном лечении с COVID-19 и пневмониями — 40 872 пациента.

За сутки первой или второй дозами в Петербурге суммарно были привиты 20 463 человека. Хотя бы первый укол сделали 1,39 млн жителей, завершили цикл 1,2 млн. В запасе еще 293 тысячи доз.

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Комментарии (1)

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Здравствуйте добрые люди! Я не знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. МНЕ НУЖНА ПОМОЩЬ! Я вложила до карантина деньги не туда куда следовало (одолжив их). Не могу себе простить, но ситуация уже есть. Я начала переодалживать, чтобы погасить проценты, влезла во все микро займы, и куче людям, и я зашла в тупик. Я работаю день и ночь, но только на процент и этого не хватает и мне приходиться опять переодалживать. Но сейчас настал такой момент что теперь взять не где и я просто стою на коленях 🧎 и прошу вас помочь мне.. Эта сумма выросла в геометрический прогрессии и я таких денег не когда не имели, это сотни тысяч рублей. Помогите мне пожалуйста номер карты 2202 2003 7520 0340.
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