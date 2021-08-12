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Госпитализация в Петербурге перевалила за 300 человек в сутки и продолжает расти

Тенденция к росту госпитализации в Петербурге продолжается — число доставленных в стационары перешагнуло отметку в три сотни человек за сутки, следует из отчетов Смольного.

В «Перечне показателей эпидемиологической ситуации в СПб» от 12 августа говорится о 305 госпитализациях за минувшие сутки. Накануне, 11 августа, сообщалось о 300 доставленных в больницы горожанах. Неделю назад, 5 августа, в перечне говорилось, что в стационары города за сутки поступили 285 человек. 4 августа было 245 человек. А 3 августа — всего 186.

При этом темпы выписки обгоняют число новых поступлений. Например, 12 августа сообщается, что в Петербурге были выписаны сразу 439 человек за сутки.

Из 6 777 развернутых коронавирусных коек в городе заняты 5 142. В реанимации 503 человека. На ИВЛ — 235. На амбулаторном лечении с COVID-19 и пневмониями находятся 42 286 пациентов.

В 159 развернутых в Петербурге пунктах вакцинации привили за сутки первым и вторым компонентом суммарно 20 039 человек. Всего с начала прививочной кампании привиты хотя бы одной дозой 1,38 млн жителей. Закончили цикл — 1,18 млн. В запасе еще 306 тысяч доз.

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