Госпитализация в Петербурге перевалила за 300 человек в сутки и продолжает расти

В «Перечне показателей эпидемиологической ситуации в СПб» от 12 августа говорится о 305 госпитализациях за минувшие сутки. Накануне, 11 августа, сообщалось о 300 доставленных в больницы горожанах. Неделю назад, 5 августа, в перечне говорилось, что в стационары города за сутки поступили 285 человек. 4 августа было 245 человек. А 3 августа — всего 186.



При этом темпы выписки обгоняют число новых поступлений. Например, 12 августа сообщается, что в Петербурге были выписаны сразу 439 человек за сутки.

