Почти тысяча банок пива испарилась с территории Южного рынка. Этому поспособствовали четверо на каршеринге

Полиция Московского района проверяет информацию о краже 960 банок пива с территории Южного рынка.
Как стало известно «Фонтанке» 20 августа, около полуночи накануне в полицию поступило сообщение от охраны рынка на проспекте Юрия Гагарина. По предварительной информации, сотрудники ЧОПа увидели по камерам, что около девяти вечера четверо человек бегут к палетам с упаковками пива и начинают вытаскивать оттуда банки. Когда сотрудники прибыли на место, то увидели лишь убегающих воров, садящихся в каршеринговый «Рено».
При подсчете выяснилось, что пропало 360 банок по пол-литра пива. В результате просмотра видео выяснилось, что это была вторая ходка воров. В первую они унесли с территории рынка 600 банок по 0,5 литра.
Проводится проверка.