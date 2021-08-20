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Почти тысяча банок пива испарилась с территории Южного рынка. Этому поспособствовали четверо на каршеринге

Около 500 литров пива украли с территории Южного рынка в Петербурге

Полиция Московского района проверяет информацию о краже 960 банок пива с территории Южного рынка.

Как стало известно «Фонтанке» 20 августа, около полуночи накануне в полицию поступило сообщение от охраны рынка на проспекте Юрия Гагарина. По предварительной информации, сотрудники ЧОПа увидели по камерам, что около девяти вечера четверо человек бегут к палетам с упаковками пива и начинают вытаскивать оттуда банки. Когда сотрудники прибыли на место, то увидели лишь убегающих воров, садящихся в каршеринговый «Рено».

При подсчете выяснилось, что пропало 360 банок по пол-литра пива. В результате просмотра видео выяснилось, что это была вторая ходка воров. В первую они унесли с территории рынка 600 банок по 0,5 литра.

Проводится проверка.

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Комментарии (2)

AlBerkut
У кого-то пятница удалась😂
Михаил Петров-Водкин
Охрана из дряхлых ЧОПовцев и алкашей обычно ночью спит, но и когда не спит, то толку тоже никакого.
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