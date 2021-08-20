WSJ: Путин сказал Байдену, что Россия против присутствия США в Центральной Азии

На встрече в Женеве между Владимиром Путиным и Джо Байденом обсуждалось присутствие американцев в Центральной Азии.



«Президент России Владимир Путин во время встречи на высшем уровне 16 июня с президентом Байденом выступил против какого-либо присутствия американских сил в странах Центральной Азии», — сообщает 20 августа The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.



Собеседники издания среди американских политиков рассказали, что Москва более заинтересована в сохранении этого региона в качестве своей сферы влияния, чем в сотрудничестве с американцами по Афганистану. В качестве примера издание приводит договоренности, которые затрудняли размещение американских беспилотников в соседних с Афганистаном странах.

