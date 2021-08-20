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WSJ: Путин сказал Байдену, что Россия против присутствия США в Центральной Азии

На встрече в Женеве между Владимиром Путиным и Джо Байденом обсуждалось присутствие американцев в Центральной Азии.

«Президент России Владимир Путин во время встречи на высшем уровне 16 июня с президентом Байденом выступил против какого-либо присутствия американских сил в странах Центральной Азии», — сообщает 20 августа The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Собеседники издания среди американских политиков рассказали, что Москва более заинтересована в сохранении этого региона в качестве своей сферы влияния, чем в сотрудничестве с американцами по Афганистану. В качестве примера издание приводит договоренности, которые затрудняли размещение американских беспилотников в соседних с Афганистаном странах.

После вывода американских войск из Афганистана власть в стране взяли талибы (организация, признанная террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года.)

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Комментарии (3)

Михаил Петров-Водкин
Одни слова без стучания ботинком по столу могут не подействовать на Байдена, человека старой закалки, помнящего Хрущёва.
Dimitry Antonov
Ничего не понимаю. Кто-то совсем уже запутался в своей многоходовочной стратегии. Россия против присутствия США, понятно. Они ушли из Афганистана. Тогда почему у нас клеймят Штаты за этот уход и обвиняют в его наступающих последствиях?
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