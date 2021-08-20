Умер художник-фотореалист Чак Клоуз. Петербуржцам он показывал Билла Клинтона

На 82 году жизни в США умер американский художник-фотореалист Чак Клоуз. Как пишет Bloomberg со ссылкой на слова официального представителя мастера, Клоуз скончался в четверг, 19 августа, в больнице в Оушенсайде, штат Калифорния.



Художник прославился гиперреалистичными портретами. Чарльз всю жизнь страдал прозопагнозией — неспособностью распознавать лица, но считал, что именно это помогает ему в работе. В 1988 году после повреждения позвоночника он оказался парализован, однако продолжил рисовать. Свои полотна называл «головами».

