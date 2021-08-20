FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +19
74.15р86.62р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
0
Печать

Умер художник-фотореалист Чак Клоуз. Петербуржцам он показывал Билла Клинтона

Мастер гиперреалистичных портретов скончался в больнице

На 82 году жизни в США умер американский художник-фотореалист Чак Клоуз. Как пишет Bloomberg со ссылкой на слова официального представителя мастера, Клоуз скончался в четверг, 19 августа, в больнице в Оушенсайде, штат Калифорния.

Художник прославился гиперреалистичными портретами. Чарльз всю жизнь страдал прозопагнозией — неспособностью распознавать лица, но считал, что именно это помогает ему в работе. В 1988 году после повреждения позвоночника он оказался парализован, однако продолжил рисовать. Свои полотна называл «головами».

Люди на полотнах художника словно бы находятся за мутным стеклом. Оценить такой стиль в феврале 2008 года смогли в Петербурге. Выставка «Чак Клоуз: семь портретов» тогда прошла в Эрмитаже. На картинах автор изобразил членов своей семьи, а также — экс-президента США Билла Клинтона. С политиком Клоуза связывала долгая дружба.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний