Умер художник-фотореалист Чак Клоуз. Петербуржцам он показывал Билла Клинтона

На 82 году жизни в США умер американский художник-фотореалист Чак Клоуз. Как пишет Bloomberg со ссылкой на слова официального представителя мастера, Клоуз скончался в четверг, 19 августа, в больнице в Оушенсайде, штат Калифорния.
Художник прославился гиперреалистичными портретами. Чарльз всю жизнь страдал прозопагнозией — неспособностью распознавать лица, но считал, что именно это помогает ему в работе. В 1988 году после повреждения позвоночника он оказался парализован, однако продолжил рисовать. Свои полотна называл «головами».
Люди на полотнах художника словно бы находятся за мутным стеклом. Оценить такой стиль в феврале 2008 года смогли в Петербурге. Выставка «Чак Клоуз: семь портретов» тогда прошла в Эрмитаже. На картинах автор изобразил членов своей семьи, а также — экс-президента США Билла Клинтона. С политиком Клоуза связывала долгая дружба.