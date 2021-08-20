Беглов призвал не допустить взрывного роста заболеваемости после лета в Петербурге

Губернатор Александр Беглов призвал всех прививаться, чтобы не допустить в Петербурге взрывного роста заболеваемости после окончания школьных каникул и летних отпусков.



«Настоятельно призываю сделать прививку тех, кто еще этого не сделал. Впереди новый учебный год, дети, их родители, бабушки и дедушки возвращаются после летнего отдыха, возрастает нагрузка на общественный транспорт. Мы не должны допустить взрывного роста заболеваемости, а это сейчас зависит от каждого из нас. Позаботьтесь о себе и своих близких», — цитирует 20 августа губернатора пресс-служба Смольного.

