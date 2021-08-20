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Беглов призвал не допустить взрывного роста заболеваемости после лета в Петербурге

Губернатор Александр Беглов призвал всех прививаться, чтобы не допустить в Петербурге взрывного роста заболеваемости после окончания школьных каникул и летних отпусков.

«Настоятельно призываю сделать прививку тех, кто еще этого не сделал. Впереди новый учебный год, дети, их родители, бабушки и дедушки возвращаются после летнего отдыха, возрастает нагрузка на общественный транспорт. Мы не должны допустить взрывного роста заболеваемости, а это сейчас зависит от каждого из нас. Позаботьтесь о себе и своих близких», — цитирует 20 августа губернатора пресс-служба Смольного.

В поддержку кампании по вакцинации на фармбазу Петербурга поступила новая партия вакцины «Спутник V» — 38 400 комплектов доз. А накануне в город были доставлены крупная партия однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» — 132 904 дозы, а также вакцина «КовиВак» производства Центра им. М. П. Чумакова — партия на 6 240 комплектов доз.

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Комментарии (13)

А13579
Где логика? С проведением вакцинации заболеваемость растёт. К тому же есть уже примеры Израиля и Финляндии по результатам массовой вакцинации.
kolpankolpan
Что он там призывает? Электричка на Выборг--Зеленогорск одна с 10 до 16. Как олн считает с ковидом можно так бороться . Грибной сезон начался.Видится он думает только о том что-бы обогатиться на продажах земли побережья залива.
Skazochny
в его случае лучше жевать, чем говорить.
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