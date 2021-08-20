FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+17°C/Завтра: +19
74.15р86.62р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
13
Печать

Пуск ракеты «Союз» со спутниками OneWeb сорвался

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 34 космическими аппаратами спутниковой компании OneWeb минувшей ночью на Байконуре не состоялся. Его перенесли на резервную дату — 21 августа. Он предварительно запланирован на 1:18:20 мск, сообщает Роскосмос 20 августа в своём телеграм-канале.

По данным источника РИА Новости, причиной переноса стал сбой в наземном оборудовании. «За 40 секунд до пуска автоматика дала отбой из-за выявленного замечания к работе наземного стартового комплекса. Замечаний к ракете-носителю нет. Переход на сутки на резервную дату», — пояснил источник в ракетно-космической отрасли.

После доставки новых спутников британской компании OneWeb их число на орбите достигнет 288.

Проект спутниковой системы высокоскоростной интернет-связи OneWeb включает в себя 672 космических аппарата. Предполагается, что он позволит пользоваться интернетом в любой точке Земли. Для этих целей в 2015 году «Роскосмос» подписал с французской компанией Arianespace и британской OneWeb контракт на 21 коммерческий запуск на ракетах-носителях «Союз» с космодромов Куру, Байконур и Восточный. Производителем ракет «Союз» является самарский РКЦ «Прогресс». В компании рассчитывают реализовать проект повсеместного доступа к спутниковому интернету к 2027 году. Проектом OneWeb руководит бывший менеджер Google в Великобритании Грег Уайлер.

В России контроль над совместным предприятием с британской OneWeb по развитию доступа в интернет в любой точке мира получило дочернее предприятие госкорпорации «Роскосмос» АО «Спутниковая система «Гонец»». Доля «Гонца» в ООО «УанВеб» выросла с 40 до 51%.

По теме (12)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (13)

262370901
Вопрос к специалистам. Что заначит буква "б" в названии «Союз-2.1б» , уж не батут-ли?
ost-21
Конечно автоматика сбой даст, там с 70-х ничего не менялось, да и откуда новым мозгам то взяться?
Эд Хэммет
Роскосмос готовит диверсию для кремля. С развёртыванием ещё одной спутниковой сети над Землёй контролировать и блокировать интернет станет гораздо сложнее.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний