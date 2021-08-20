Пуск ракеты «Союз» со спутниками OneWeb сорвался

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 34 космическими аппаратами спутниковой компании OneWeb минувшей ночью на Байконуре не состоялся. Его перенесли на резервную дату — 21 августа. Он предварительно запланирован на 1:18:20 мск, сообщает Роскосмос 20 августа в своём телеграм-канале.



По данным источника РИА Новости, причиной переноса стал сбой в наземном оборудовании. «За 40 секунд до пуска автоматика дала отбой из-за выявленного замечания к работе наземного стартового комплекса. Замечаний к ракете-носителю нет. Переход на сутки на резервную дату», — пояснил источник в ракетно-космической отрасли.

