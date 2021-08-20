С космодрома Байконур на ракете «Союз» запустят ещё 34 спутника OneWeb

Очередной запуск спутников связи OneWeb планируется провести с космодрома Байконур в ночь на 20 августа. Ракета-носитель «Союз-2.1б» вместе с разгонным блоком «Фрегат» должна стартовать в 01:23 мск и вывести на орбиту 34 аппарата, сообщили в «Роскосмосе».

«Примерно через девять минут после старта от третьей ступени отделится головная часть — разгонный блок и спутники. Затем «Фрегат» выведет аппараты на целевую орбиту. Спутники будут отделяться в несколько этапов. Выведение займет 3 часа 45 минут», — рассказали в госкорпорации.