FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+15°C/Завтра: +18
74.15р86.62р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
0
Печать

С космодрома Байконур на ракете «Союз» запустят ещё 34 спутника OneWeb

Очередной запуск спутников связи OneWeb планируется провести с космодрома Байконур в ночь на 20 августа. Ракета-носитель «Союз-2.1б» вместе с разгонным блоком «Фрегат» должна стартовать в 01:23 мск и вывести на орбиту 34 аппарата, сообщили в «Роскосмосе».

«Примерно через девять минут после старта от третьей ступени отделится головная часть — разгонный блок и спутники. Затем «Фрегат» выведет аппараты на целевую орбиту. Спутники будут отделяться в несколько этапов. Выведение займет 3 часа 45 минут», — рассказали в госкорпорации.

Таким образом количество космических аппаратов британской компании на орбите дойдет до 288.

Проект спутниковой системы высокоскоростной интернет-связи OneWeb включает в себя 672 космических аппарата. Предполагается, что он позволит пользоваться Интернетом в любой точке Земли. Для этих целей в 2015 году Роскосмос подписал с французской компанией Arianespace и британской OneWeb контракт на 21 коммерческий запуск на ракетах-носителях «Союз» с космодромов Куру, Байконур и Восточный. Производителем ракет «Союз» является самарский РКЦ «Прогресс». В компании рассчитают реализовать проект повсеместного доступа к спутниковому Интернету к 2027 году. Проектом OneWeb руководит бывший менеджер Google в Великобритании Грег Уайлер.

В России контроль над совместным предприятием с британской OneWeb по развитию доступа в Интернет в любой точке мира получило дочернее предприятие госкорпорации «Роскосмос» АО «Спутниковая система «Гонец». Доля «Гонца» в ООО «УанВеб» выросла с 40 до 51%.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний