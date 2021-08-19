OnlyFans запретит публиковать контент «откровенно сексуального характера»

Cлужба подписки OnlyFans заявила, что с октября 2021 года запретит контент «откровенно сексуального характера». Об этом 19 августа пишет Bloomberg со ссылкой на компанию.



Издание отмечает, что на подобный шаг платформа пошла из-за давления со стороны платёжных систем и провайдеров, поэтому компания намерена избавиться от репутации, связанной с эротическим контентом.



Этот сервис позволяет делиться контентом в обмен на ежемесячные пожертвования со стороны подписчиков, «фанатов». Платформа набрала особую популярность после начала пандемии и часто используется для распространения эротического контента.

