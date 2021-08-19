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OnlyFans запретит публиковать контент «откровенно сексуального характера»

Cлужба подписки OnlyFans заявила, что с октября 2021 года запретит контент «откровенно сексуального характера». Об этом 19 августа пишет Bloomberg со ссылкой на компанию.

Издание отмечает, что на подобный шаг платформа пошла из-за давления со стороны платёжных систем и провайдеров, поэтому компания намерена избавиться от репутации, связанной с эротическим контентом.

Этот сервис позволяет делиться контентом в обмен на ежемесячные пожертвования со стороны подписчиков, «фанатов». Платформа набрала особую популярность после начала пандемии и часто используется для распространения эротического контента.

OnlyFans в 2016 году создал британский предприниматель Тим Стокли — сын бывшего инвестиционного банкира Гая Стокли и нынешний гендиректор компании. В 2018 году 75% сервиса приобрел иммигрант из Украины Леонид Радвинский, который в июне этого года стал долларовым миллиардером. О бизнесмене почти ничего неизвестно, сообщается только, что родился он в Одессе и приехал с родителями в США в возрасте 6 лет.

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