Владелец эротического сервиса OnlyFans из Одессы стал долларовым миллиардером

Владелец службы подписки OnlyFans, популярной у создателей эротического контента, Леонид Радвинский стал долларовым миллиардером. О бизнесмене почти ничего неизвестно, сообщается только, что родился он в Одессе, а первые деньги заработал на веб-сайтах с порноссылками, следует из публикации Forbes от 16 июня.



Американский Forbes оценивает состояние Радвинского в 1,8 млрд долларов. По данным издания, предпринимателю принадлежит около 75% компании Fenix International, владеющей OnlyFans. Этот сервис позволяет делиться контентом в обмен на ежемесячные пожертвования со стороны подписчиков, «фанатов». Платформа, отмечает издание, набрала особую популярность после начала пандемии и часто используется для распространения эротического контента.

