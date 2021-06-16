Владелец эротического сервиса OnlyFans из Одессы стал долларовым миллиардером

Владелец службы подписки OnlyFans, популярной у создателей эротического контента, Леонид Радвинский стал долларовым миллиардером. О бизнесмене почти ничего неизвестно, сообщается только, что родился он в Одессе, а первые деньги заработал на веб-сайтах с порноссылками, следует из публикации Forbes от 16 июня.
Американский Forbes оценивает состояние Радвинского в 1,8 млрд долларов. По данным издания, предпринимателю принадлежит около 75% компании Fenix International, владеющей OnlyFans. Этот сервис позволяет делиться контентом в обмен на ежемесячные пожертвования со стороны подписчиков, «фанатов». Платформа, отмечает издание, набрала особую популярность после начала пандемии и часто используется для распространения эротического контента.
В прошлом году, по данным Forbes, выручка OnlyFans выросла на 540% в годовом выражении и составила 400 млн долларов, число платящих пользователей выросло более чем на 500%, до 82 млн человек, а количество активных авторов увеличилось до 1,6 млн человек.
OnlyFans в 2016 году создал британский предприниматель Тим Стокли — сын бывшего инвестиционного банкира Гая Стокли и нынешний гендиректор компании. Радвинский купил 75% сервиса в 2018 году. Со ссылкой на Financial Times Forbes уточняет, что сумму сделки основатели не раскрыли, но отметили, что бизнесмен имеет «значительный опыт» в этой сфере и разделяет «схожее видение» будущего платформы. На личном сайте Радвинского говорится, что он — иммигрант из Украины. По данным Baza, уточняет Forbes, семья Радвинских переехала в США из Одессы, когда Леониду было 6 лет.