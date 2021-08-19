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«Котослизь и леопардовая сосиска». Жители Колпинского района находят на улице странных существ

Жительница посёлка Понтонный в Колпинском районе Петербурга 19 августа показала, что нашла под своим окном. Существо ползало по кошачьему корму и весьма удивило хозяйку дома.

Слизень с интересной леопардовой расцветкой, как выяснилось, периодически встречается и другим жителям посёлка. Они находку также фиксируют на камеру, поражаясь разнообразию местной фауны. Одна из местных жительниц назвала брюхоногого «котослизью», другая — «леопардовой сосиской».

Комментаторы предположили, что на фотографиях изображены испанские слизни. Кстати, «Фонтанка» о них подробно писала. Но те рыжие и гораздо скучнее на вид. В Понтонном нашли большого слизня (Limax maximus). Этот вредитель любит питаться стеблями, плодами и луковицами, проживает во многих регионах России, в том числе в Ленобласти.

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Комментарии (5)

266081655
Ещё годик-другой санкций и вместо нормальных сосисок будем есть "леопардовые"....
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