Жительница посёлка Понтонный в Колпинском районе Петербурга 19 августа показала, что нашла под своим окном. Существо ползало по кошачьему корму и весьма удивило хозяйку дома.

Слизень с интересной леопардовой расцветкой, как выяснилось, периодически встречается и другим жителям посёлка. Они находку также фиксируют на камеру, поражаясь разнообразию местной фауны. Одна из местных жительниц назвала брюхоногого «котослизью», другая — «леопардовой сосиской».



Комментаторы предположили, что на фотографиях изображены испанские слизни. Кстати, «Фонтанка» о них подробно писала. Но те рыжие и гораздо скучнее на вид. В Понтонном нашли большого слизня (Limax maximus). Этот вредитель любит питаться стеблями, плодами и луковицами, проживает во многих регионах России, в том числе в Ленобласти.