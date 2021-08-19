После прихода к власти талибов* США эвакуировали из Афганистана 7000 человек

ВВС США вывезли из Афганистана 12 тысяч человек, из них больше половины — за последние несколько дней. Об этом 19 августа сообщил генерал Хэнк Тейлор на пресс-конференции в Пентагоне.
«С начала операций по эвакуации 14 августа мы перебросили по воздуху около 7000 эвакуированных», — цитирует Тейлора CNN. Только за последние сутки из Кабула вылетели 12 рейсов с двумя тысячами человек на борту, рассказал генерал.
По его словам, среди вывезенных — граждане США, работники посольства США, а также соискатели спецвизы (афганцы, работавшие с США) и «другие эвакуированные по согласованию с Госдепартаментом».
Несколько человек погибли при попытке улететь из Кабула, уцепившись за шасси американского самолёта. Падение двоих попало на видео. 19 августа стало известно, что игрок молодежной сборной Афганистана по футболу Заки Анвари погиб при попытке улететь из страны в отсеке шасси.
* «Талибан» — организация, признанная террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года.