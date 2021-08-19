После прихода к власти талибов* США эвакуировали из Афганистана 7000 человек

ВВС США вывезли из Афганистана 12 тысяч человек, из них больше половины — за последние несколько дней. Об этом 19 августа сообщил генерал Хэнк Тейлор на пресс-конференции в Пентагоне.

«С начала операций по эвакуации 14 августа мы перебросили по воздуху около 7000 эвакуированных», — цитирует Тейлора CNN. Только за последние сутки из Кабула вылетели 12 рейсов с двумя тысячами человек на борту, рассказал генерал.

По его словам, среди вывезенных — граждане США, работники посольства США, а также соискатели спецвизы (афганцы, работавшие с США) и «другие эвакуированные по согласованию с Госдепартаментом».