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Петербургские рестораторы пожаловались на отказ Смольного возмещать коронавирусные потери

Правительство Петербурга не стало выплачивать фуд-кортам обещанные компенсации за закрытие из-за коронавируса. Это следует из обращения губернатору Александру Беглову объединения «Рестоград» от 19 августа.

Согласно документу (есть в распоряжении «Фонтанки»), меры поддержки обсуждались последние полгода с участием комитета по промышленной политике, комитета по финансам и комитета по труду и занятости. Условия были согласованы, но в начале августа комитет по финансам отказал в выделении компенсаций, говорится в письме «Рестограда». Официальным обоснованием стало обещание Министерства экономического развития выделить гранты для субъектов МСП, деятельность которых может быть приостановлена из-за временных региональных ограничений. Однако данные меры будут распространяться на новые ограничения. И под них не попадет большая часть компаний, так как операторы фуд-кортов относятся как раз к крупному бизнесу, отмечают в «Рестограде».

Рестораторы напоминают, что в 2020–2021 годах заведения на фуд-корте не работали в общей сложности 10 месяцев (деятельность была приостановлена с 26 марта по 12 сентября 2020 г., с 9 ноября 2020 г. по 12 февраля 2021 г. и с 17 июня по 02 августа 2021 года). В течение этого времени компании остались без выручки. Многие были вынуждены брать кредиты, чтобы сохранить персонал и продолжать платить ему зарплату. «В связи с вышеизложенным, просим вас принять решение о выделении финансовой поддержки предприятиям общественного питания, относящимся к крупному бизнесу, осуществляющим свою деятельность на территории торговых комплексов (фуд-корты/фуд-плейсы)», — говорится в обращении.

Подробнее о том, почему власти Петербурга решили оставить фуд-корты без поддержки, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (5)

266206839
кидок года.
266081655
Петербургские рестораторы забыли, где они живут.... Насмотрелись Евро Ньюс, Дойче Велле и БиБиСи и вообразили, что тоже принадлежат к цивилизованному миру.....
Alex000
Бугага.
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