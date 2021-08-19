Петербургские рестораторы пожаловались на отказ Смольного возмещать коронавирусные потери

Согласно документу (есть в распоряжении «Фонтанки»), меры поддержки обсуждались последние полгода с участием комитета по промышленной политике, комитета по финансам и комитета по труду и занятости. Условия были согласованы, но в начале августа комитет по финансам отказал в выделении компенсаций, говорится в письме «Рестограда». Официальным обоснованием стало обещание Министерства экономического развития выделить гранты для субъектов МСП, деятельность которых может быть приостановлена из-за временных региональных ограничений. Однако данные меры будут распространяться на новые ограничения. И под них не попадет большая часть компаний, так как операторы фуд-кортов относятся как раз к крупному бизнесу, отмечают в «Рестограде».

Рестораторы напоминают, что в 2020–2021 годах заведения на фуд-корте не работали в общей сложности 10 месяцев (деятельность была приостановлена с 26 марта по 12 сентября 2020 г., с 9 ноября 2020 г. по 12 февраля 2021 г. и с 17 июня по 02 августа 2021 года). В течение этого времени компании остались без выручки. Многие были вынуждены брать кредиты, чтобы сохранить персонал и продолжать платить ему зарплату. «В связи с вышеизложенным, просим вас принять решение о выделении финансовой поддержки предприятиям общественного питания, относящимся к крупному бизнесу, осуществляющим свою деятельность на территории торговых комплексов (фуд-корты/фуд-плейсы)», — говорится в обращении.

Подробнее о том, почему власти Петербурга решили оставить фуд-корты без поддержки, читайте в материале «Фонтанки».