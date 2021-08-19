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Петербург лидирует по авариям с электросамокатами в России. В стране их стало в два раза больше

Петербург стал лидером по ДТП с электросамокатами в России

Петербург возглавил рейтинг регионов России по количеству аварий с электросамокатами — с начала года в городе отметили 32 таких случая. Всего по стране их было 135, сообщает 19 августа «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет Научного центра безопасности дорожного движения МВД.

На втором месте по самокатной аварийности идет Москва (26), далее — Краснодарский край (12) и Свердловская область (10). В целом, уточняют в ведомстве, за полгода в стране стало в два раза больше ДТП с электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности. В 116 происшествиях СИМ принадлежали физлицам, в 19 — юрлицам.

4 августа стало известно, что Смольный регламентирует размещение пунктов кикшеринга. Оставленные за их пределами самокаты будут забирать в рамках уборки территории.

На фоне происшествий с участием пользователей электросамокатов сервисы кикшеринга 9 июня внезапно убрали весь свой транспорт с улиц Петербурга до подписания соглашения со Смольным о правилах их работы. К вечеру документ был подписан. Он утвердил скоростные ограничения, места запрета парковки и основные правила. Соглашение запрещает кататься по двое, обязывает самокатчиков спешиваться на пешеходных переходах, запрещает пользоваться кикшерингами несовершеннолетним и людям в нетрезвом состоянии.

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Комментарии (10)

f0ntan
Те электросамокаты с маленькими колесами, в которых надо стоять, которые у нас наиболее распространены, которые сдаются в напрокат кишкеринговыми фирмами, надо запретить совсем. И разрешить лишь два типа самокатов 1) классические, а также детские, которые приводятся в движение ногами, а не электромотором 2) электросамокаты с сиденьем, корзиной и большими колесами, похожие на электровелосипед (но нет педалей и цепей) или скутер. Для них разрешить езду только по проезжей части. Вот такие серьезные электросамокаты с сиденьем и большими колесами и нужно сдавать в аренду. А не эти с палкой , за которую держаться для стоячего проезда, и маленькими колесами, из-за которых эти позорные самокаты на маленьких колесиках не могут даже заехать на бордюр
K_Lutsky
У меня один вопрос: почему пешеходный тротуар стал проезжей частью для самокатов, велосипедов и т.д?. Это ж транспортное средство. Вот и ездили бы по проезжей части. Кстати, если сравнивать самокат и велосипед, то лучше уж велик. Он и устойчивее и вероятности, что снесет пешехода меньше. А вот самокатчик и сам свалиться может и пешехода снести запросто. Самокат куда опаснее велосипеда...
фрэди
пора в пдд прописать эти гаджеты (идеально было бы убрать их с улиц-запретить!!). Определить им проезжую часть, а не тротуар. Пусть с автомобилями "бодаются". И главное ловить и штрафовать, и штрафовать на уровне водительских штрафов , блокировать их аккаунты.
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