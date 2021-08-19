Петербург лидирует по авариям с электросамокатами в России. В стране их стало в два раза больше

Петербург возглавил рейтинг регионов России по количеству аварий с электросамокатами — с начала года в городе отметили 32 таких случая. Всего по стране их было 135, сообщает 19 августа «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет Научного центра безопасности дорожного движения МВД.
На втором месте по самокатной аварийности идет Москва (26), далее — Краснодарский край (12) и Свердловская область (10). В целом, уточняют в ведомстве, за полгода в стране стало в два раза больше ДТП с электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности. В 116 происшествиях СИМ принадлежали физлицам, в 19 — юрлицам.
4 августа стало известно, что Смольный регламентирует размещение пунктов кикшеринга. Оставленные за их пределами самокаты будут забирать в рамках уборки территории.
На фоне происшествий с участием пользователей электросамокатов сервисы кикшеринга 9 июня внезапно убрали весь свой транспорт с улиц Петербурга до подписания соглашения со Смольным о правилах их работы. К вечеру документ был подписан. Он утвердил скоростные ограничения, места запрета парковки и основные правила. Соглашение запрещает кататься по двое, обязывает самокатчиков спешиваться на пешеходных переходах, запрещает пользоваться кикшерингами несовершеннолетним и людям в нетрезвом состоянии.