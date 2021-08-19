В МИД Таиланда назвали условия въезда в страну для туристов, привитых «Спутником V»

Как только департамент контроля заболеваний введет разрешение в действие, туристы смогут самостоятельно обращаться на специальный сайт за сертификатом на въезд в Таиланд.

Департамент контроля заболеваний министерства здравоохранения Таиланда завершает процесс оформления окончательного разрешения на въезд лицам, полностью привитым вакциной «Спутник V». Об этом 19 августа сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя правительственного Центра Таиланда по контролю и борьбе с COVID-19, замглавы департамента информации МИД страны Натапхану Нопхакуна.

В рамках названных программ полностью вакцинированные иностранцы смогут прибывать на остров Пхукет и не отправляться на двухнедельный карантин. Вместо этого они могут свободно передвигаться по острову или первую неделю находиться на Пхукете, а последующие семь дней — в одной из других зон, входящих в программу, туда их доставит специальный транспорт.



За 14 дней турист должен сдать три ПЦР-теста и наблюдаться у врачей. Для этого в течение первой недели он будет обязан остановиться в гостинице из списка, предлагаемого программой. Спустя две недели путешественник может покинуть зону «Песочницы» и отправиться в любую другую часть королевства, не забывая о ковид-ограничениях.



За трое суток до вылета в Таиланд турист обязан сдать ПЦР-тест, получить сертификат разрешения на въезд и оформить медицинскую страховку, которая включает в себя лечение от коронавирусной инфекции с суммой покрытия не менее 100 тысяч долларов.



Отметим, в июле Таиланд открыл для привитых иностранцев три курортных острова. Сначала в списке разрешенных для вакцинации препаратов были Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna, а также китайские Sinovac и Sinopharm.

