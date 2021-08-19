Посольство РФ в Кабуле просит россиян до 22 августа сообщить о своем желании покинуть Афганистан

Дата эвакуации граждан России не называется. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, талибы* заявили, что препятствий для российских воздушных судов в Афганистане нет. Боевики гарантировали безопасность самолетов, экипажей и пассажиров. Также она отметила, что российская авиация готова вывезти из Афганистана и граждан других стран.

Россияне, желающие покинуть Афганистан, должны обратиться в посольство РФ в Кабуле до 22 августа. Об этом в четверг сообщает пресс-служба дипмиссии.

В случае возникновения дополнительных вопросов Вы можете обратиться по следующим телефонам: +9320 250 0177 +9320 250 0013 +93-798-023-793 +93-703-450-782 #Россия #Афганистан #Кабул pic.twitter.com/a9QAjiID56

Ситуация в Афганистане особенно обострилась в первой декаде августа, когда талибы (движение «Талибан»* признано в РФ террористическим и запрещено) активизировали наступление на правительственные силы. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.



15 августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием «предотвратить бойню».



В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются боевиками-талибами*. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают США и другие страны НАТО.



Посольство РФ в Кабуле продолжает работу под охраной талибов*. Российский посол в Афганистане Дмитрий Жирнов назвал боевиков «адекватными мужиками».

