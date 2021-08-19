FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+17°C/Завтра: +19
73.46р86.12р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
6
Печать

Посольство РФ в Кабуле просит россиян до 22 августа сообщить о своем желании покинуть Афганистан

Россияне, желающие покинуть Афганистан, должны обратиться в посольство РФ в Кабуле до 22 августа. Об этом в четверг сообщает пресс-служба дипмиссии.

Дата эвакуации граждан России не называется. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, талибы* заявили, что препятствий для российских воздушных судов в Афганистане нет. Боевики гарантировали безопасность самолетов, экипажей и пассажиров. Также она отметила, что российская авиация готова вывезти из Афганистана и граждан других стран.

Ситуация в Афганистане особенно обострилась в первой декаде августа, когда талибы (движение «Талибан»* признано в РФ террористическим и запрещено) активизировали наступление на правительственные силы. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.

15 августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием «предотвратить бойню».

В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются боевиками-талибами*. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают США и другие страны НАТО.

Посольство РФ в Кабуле продолжает работу под охраной талибов*. Российский посол в Афганистане Дмитрий Жирнов назвал боевиков «адекватными мужиками».

* «Талибан» — организация, признанная террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года.

По теме (8)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

266206839
а можно из этой страны в Афганистан за госсчёт уехать? ну как бы эвакуироваться не в Россию, а из России?
zelf
Зачем покидать, чего бояться? Бородатые террористы (или как их там называют) теперь наши лучшие друзья. Или что-то не так?
266207145
Здравствуйте добрые люди! Я не знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. Мне нужна помощь. Я переболела ковидом, и у меня появились осложнения. Лечусь уже 2,5 месяца. Хромаю, так как проблемы с коленными суставами. Так как работала без оформления, то больничного у меня нет. А средства заработанные кончились. Пытаюсь подработать как могу, но сейчас вопрос встает даже в том, что не на что.. приобрести лекарства. И иногда приходится очень экономить с едой. Живу одна, попросить помощи особо не у кого.

Буду благодарна за любую помощь

Помогите мне пожалуйста номер карты. 2202 2003 7520 0340.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний