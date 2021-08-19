Кадры оперативной съёмки ГУ МВД по Петербургу и области показало 19 августа, сам рейд прошёл накануне. В Мурино нагрянули в поисках нарушителей миграционного законодательства, первым делом завернули на многочисленные стройки.
Обратить толпу в бегство, как у коллег с Васильевского острова, не вышло, но впечатление тоже произвели. Кто-то из рабочих укрылся в бытовках и заперся изнутри. Попытка, похоже, провалилась: свободных мест в автобусе не осталось. Проверили около 1,5 тысячи человек, 49 получили протоколы по статье 18.10 КоАП («Незаконное осуществление иностранцами или лицом без гражданства трудовой деятельности в РФ»).
ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
Проверили 2300 квартир, обошли окрестности станции метро «Девяткино», где, судя по видео, прервали послеполуденный отдых рабочих. «Ух ты, как вас много!» — оценил полицейский количество потенциальных нарушителей в служебном микроавтобусе. Всего в отделы увезли более ста человек. Сорок привлекли к ответственности за нарушение правил въезда или пребывания в РФ (18.8 КоАП). Санкции — штраф и депортация. В июне коронавирусную амнистию для мигрантов продлили до конца сентября, так что шанс избежать выдворения есть.
Нелегалами список выявленных в Мурино нарушений не ограничился. Несколько десятков иностранцев получили протоколы за распитие алкоголя в запрещённых местах и за мелкое хулиганство. Кроме того, полиция нашла 24 нарушителя ПДД, семь нелегальных такси, гражданина, который числился в розыске, и небольшой склад с палёным алкоголем. «В общей сложности изъято 300 литров поддельной продукции, возбуждено административное дело», — уточнили в ГУ.