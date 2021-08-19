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Зеленский: В Крыму «с радостью» примут украинскую власть

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что жители Крыма якобы будут рады «возвращению» киевской власти, потому как на полуостров «вернется жизнь».

«Украинскую власть с радостью примут в Крыму. С радостью, поверьте мне. Даже те, кто в душе с «октябрятским значком», кто его где-то спрятал, — и они всё равно будут радоваться. Потому что с Украиной в Крым вернется жизнь», — сказал он в интервью журналистам, которое 19 августа опубликовало издание «Украинская правда».

По словам Зеленского, Россия «давно работала» с крымчанами информационно. При этом местные жители «всё равно не считали себя русскими».

Также президент Украины заявил, что после «возвращения» Крыма под контроль Киева он планирует посетить Мыс Фиолент и Кастрополь, а потом выпить бокал шампанского «Новый Свет».

Крым стал российским регионом в марте 2014 года. В ходе референдума за воссоединение с Россией высказались 96,77 % избирателей Республики Крым и 95,6 % жителей Севастополя. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией.

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Комментарии (7)

yureg
Смешной комик, привозите еще
мухомор
Зеленский в другой реальности обитает, ему можно.
Крымчане в едином порыве забывают про поезд дружбы, про "
давать мразям любые обещания, а вешать их будем потом", про язык в конце концов и дружно рвут российские паспорта.
#Скоро
Piter Russo
Как бы с радостью московскую власть не приняли в Одессе, Николаеве, Запорожье, Мариуполе, Херсоне, Днепре, Харькове..
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