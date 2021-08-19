Зеленский: В Крыму «с радостью» примут украинскую власть

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что жители Крыма якобы будут рады «возвращению» киевской власти, потому как на полуостров «вернется жизнь».

«Украинскую власть с радостью примут в Крыму. С радостью, поверьте мне. Даже те, кто в душе с «октябрятским значком», кто его где-то спрятал, — и они всё равно будут радоваться. Потому что с Украиной в Крым вернется жизнь», — сказал он в интервью журналистам, которое 19 августа опубликовало издание «Украинская правда».



По словам Зеленского, Россия «давно работала» с крымчанами информационно. При этом местные жители «всё равно не считали себя русскими».

