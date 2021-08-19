Западное МСУ на транспорте возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ после травмы рабочего на «Северной верфи» в мае этого года.



Как сообщает пресс-служба ведомства 19 августа, следствие установило, что рабочий электротехнической части, находящийся на строящемся судне «Марлин», пришвартованном к достроечной набережной ПАО «Северные верфи», был травмирован главным распорядительным щитом. Щит упал на него в ходе погрузки блока в трюм судна с портального монтажного крана.