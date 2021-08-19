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Травма рабочего на «Северной верфи» в Петербурге стала уголовным делом после трехмесячной экспертизы

Западное МСУ на транспорте возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ после травмы рабочего на «Северной верфи» в мае этого года.

Как сообщает пресс-служба ведомства 19 августа, следствие установило, что рабочий электротехнической части, находящийся на строящемся судне «Марлин», пришвартованном к достроечной набережной ПАО «Северные верфи», был травмирован главным распорядительным щитом. Щит упал на него в ходе погрузки блока в трюм судна с портального монтажного крана.

пресс-служба Западного МСУ на транспорте СК РФ

Пострадавший получил множественные телесные повреждения, в том числе перелом шейных позвонков.

Как уточнили «Фонтанке» в СК, трехмесячная задержка с возбуждением дела связана со сложной технической экспертизой, которую проводили эксперты.

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