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На Петербург надвигается непогода. Поднимаются волны и ветер

МЧС предупредило петербуржцев об ухудшении погоды

В Петербурге в ближайшее время ожидается ухудшение погоды. Об этом 19 августа сообщили в ГУ МЧС по региону со ссылкой на данные ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

По информации синоптиков, сегодня днем и в первую половину ночи 20 августа южный и юго-западный ветер достигнет 17–20 м/с. И поднимет волны до высоты в 0,8–1,3 м.

Напомним, ранее спасатели объявили штормовое предупреждение по Ленобласти: регион ждут грозы, вызванные тыловой частью циклонического вихря.

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Комментарии (1)

veteran78
Вот ща всё брошу и начну мчс верить.
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