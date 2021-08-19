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Штормовое предупреждение объявило ГУ МЧС по Ленобласти: вас сдует, а потом оглушит и зальёт

В Ленобласти ждут грозу

Петербург и Ленинградская область находятся в тылу циклона.

О непогоде предупреждает ГУ МЧС по Ленинградской области. В прогнозе ФГБУ «Северо-Западное УГМС» на 19 августа усиление южного и юго-западного ветра до 15–17 м/с — с самого утра, с 8–11 часов. Вскоре, с 11–14 часов, местами начнутся грозы.

Судя по карте «Яндекс.Погоды», тучи большей частью идут с севера.

Скриншот с yandex.ru/pogoda/saint-petersburg
Скриншот с yandex.ru/pogoda/saint-petersburg
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Сегодня метеорологические условия в регионе продолжает определять тыловая часть циклонического вихря. Она ответственна за небольшое похолодание и дожди при облачной с прояснениями погоде, поясняет ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус.

Скриншот с yandex.ru/pogoda/saint-petersburg
Скриншот с yandex.ru/pogoda/saint-petersburg

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Комментарии (3)

Аппаратчик мокрой классификации
Абаму уже давно нет, а рассеяние продолжают страдать.. кагжэтаг??!!
262370901
А вас, писаки, не смущает написанное? "19 августа усиление южного и юго-западного ветра ... тучи большей частью идут с севера." ?
Riptide
Короче, не входи - убъет!
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