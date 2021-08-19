О непогоде предупреждает ГУ МЧС по Ленинградской области. В прогнозе ФГБУ «Северо-Западное УГМС» на 19 августа усиление южного и юго-западного ветра до 15–17 м/с — с самого утра, с 8–11 часов. Вскоре, с 11–14 часов, местами начнутся грозы.
Судя по карте «Яндекс.Погоды», тучи большей частью идут с севера.
Сегодня метеорологические условия в регионе продолжает определять тыловая часть циклонического вихря. Она ответственна за небольшое похолодание и дожди при облачной с прояснениями погоде, поясняет ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус.