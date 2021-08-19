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Лучше предотвратить, чем лечить: инфекционист рассказал, почему лекарства от COVID-19 всё ещё нет

От коронавируса есть вакцины, но еще нет лекарств — их начали разрабатывать не сразу, потому что посчитали его сезонной инфекцией. Кроме того, дело во времени и средствах, рассказал 18 августа РИА Новости специалист ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«Работы в этом направлении ведутся, но, помимо создания самого вещества, нужно подобрать концентрацию, дозу, поэтому путь более продолжительный, чем при создании вакцин. Исследования будут продолжаться и дальше, но если вирус станет сезонным, то они прекратятся», — пояснил эпидемиолог.

Основные силы всё-таки брошены на работу над вакцинами, потому что любое заболевание лучше профилактировать, чем лечить, объясняет Горелов. Против некоторых болезней лекарства так и не появляются: например, против кори и бешенства.

В начале августа ученые из американского Института Скриппса опубликовали исследование о потенциальном лекарстве от коронавируса. Они выяснили, что им может стать средство от глистов.

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Комментарии (1)

Штиль
Ковид - сезонное заболевание?!
Вы, мягко говоря, лукавите!
Об опасности этих вирусах известно давно, как и о вирусах гриппа, о возможности его мутации, но ответа внятного не прозвучало: "почему лекарство от коронавируса до сих пор не существует, а вакцины есть?".
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