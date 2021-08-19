Лучше предотвратить, чем лечить: инфекционист рассказал, почему лекарства от COVID-19 всё ещё нет

От коронавируса есть вакцины, но еще нет лекарств — их начали разрабатывать не сразу, потому что посчитали его сезонной инфекцией. Кроме того, дело во времени и средствах, рассказал 18 августа РИА Новости специалист ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«Работы в этом направлении ведутся, но, помимо создания самого вещества, нужно подобрать концентрацию, дозу, поэтому путь более продолжительный, чем при создании вакцин. Исследования будут продолжаться и дальше, но если вирус станет сезонным, то они прекратятся», — пояснил эпидемиолог.