Против глистов и ковида. Средство от паразитов показало эффективность в борьбе с коронавирусом

Перспективным лекарством от коронавируса может стать средство от глистов. К такому выводу пришли ученые из американского Института Скриппса.



Согласно результатам исследования, опубликованным в научном журнале ACS Infectious Disease, салициланиды, содержащиеся в препаратах от паразитов, эффективны против различных инфекций. Они способны помешать коронавирусу проникнуть в клетки организма.



Иногда салициланиды могут быть токсичными для человека. После начала пандемии коронавируса ученые решили проверить действие вещества на коронавирус. Как оказалось, одно из соединений смогло пройти через кишечник и попасть в кровоток без возникновения токсичности.

