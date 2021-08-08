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Против глистов и ковида. Средство от паразитов показало эффективность в борьбе с коронавирусом

Средство от глистов может стать лекарством от коронавируса

Перспективным лекарством от коронавируса может стать средство от глистов. К такому выводу пришли ученые из американского Института Скриппса.

Согласно результатам исследования, опубликованным в научном журнале ACS Infectious Disease, салициланиды, содержащиеся в препаратах от паразитов, эффективны против различных инфекций. Они способны помешать коронавирусу проникнуть в клетки организма.

Иногда салициланиды могут быть токсичными для человека. После начала пандемии коронавируса ученые решили проверить действие вещества на коронавирус. Как оказалось, одно из соединений смогло пройти через кишечник и попасть в кровоток без возникновения токсичности.

Сейчас ученые намерены провести испытания на животных, после чего они приступят к клиническим исследованиям.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, что ВОЗ собирается называть новые штаммы коронавируса именами созвездий.

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Комментарии (14)

hmkv
Один из героев Конецкого говаривал: "алкоголизм хорошо лечить триппером".
Alizee
Ну, все! Теперь из аптек пропадут все средства от глистов! Их начнут отпускать только по рецепту, как антибиотики)))
Игорь Титов
"м а н д а вошка"-это редкий вид бабочки без крыльев
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