ВОЗ собирается называть новые штаммы коронавируса именами созвездий

Новые штаммы коронавируса могут начать обозначать названиями созвездий. Об этом 8 августа сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на Марию ван Керкхове, эксперта Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Вариант с созвездиями рассматривается на случай, если для обозначения штаммов не хватит греческих букв. От другой идеи ВОЗ уже отказалась. Предполагалось, что для названий могли использовать имена древнегреческих богов и богинь.
Мария ван Керкхове добавила, что окончательное решение будет принято «относительно скоро».
Как писала «Фонтанка», греческий алфавит ВОЗ рекомендует использовать уже несколько месяцев. Штамм, ранее известный как индийский, получил название «дельта». Первоначальный географический вариант («индийский»), по мнению организации, носил «стигматизирующий и дискриминационный» характер.