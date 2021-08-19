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ГИК уволил главу районного избиркома, поддержавшего иск о снятии Дмитриевой с выборов

В Петербурге уволен глава избирательной комиссии Фрунзенского района

Петербургская избирательная комиссия отправила в отставку главу территориальной избирательной комиссии Фрунзенского района Бориса Островского. Отстранить себя от проведения выборов попросил он сам.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки» 19 августа, причину уйти с поста главы избирательной комиссии за месяц до выборов Островский в заявлении не объяснил, однако, судя по всему, был не уверен в принятом решении. Как заявил на заседании член горизбиркома Алексей Березин, утром Островский принёс в горизбирком заявление об отзыве своего прошения об отставке, однако коллеги Березина отказались проверять, так это или нет.

Ранее Островский поддержал иск оппонента кандидата в Государственную думу Оксаны Дмитриевой по 217 округу. Как писала «Фонтанка», кандидат от «Гражданской платформы» Дмитрий Румянцев просил снять Дмитриеву из-за неуказанного в предвыборной декларации о доходах и имуществе дома в Греции, который принадлежит супругу Дмитриевой. Суд в этом истцу отказал.

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