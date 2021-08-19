Горизбирком Петербурга подаст в суд на Законодательное собрание

«Мы должны защищать избирательные права в городе, в том числе право быть членом избирательной комиссии», — заявил глава юридического управления член горизбиркома Олег Зацепа, объясняя, почему комиссия не должна исполнять постановление Законодательного собрания. Его поддержали 9 членов комиссии. Против выступал член горизбиркома Алексей Березин и представитель «Яблока» в горизбиркоме Ольга Покровская. «Одно беззаконие порождает другое, давайте не продлевать эту цепь», — заявила она.

Предложение обратиться в суд внёс член горизбиркома с правом совещательного голоса Виктор Воробьёв. «Вчерашнее решение мы не можем отменить. Это в их полномочиях. Мы же можем проверить обоснованность его через суд», — заявил Воробьёв. Его также поддержали 9 членов комиссии.

Накануне петербургский парламент проголосовал за отставку члена горизбиркома Марины Ждановой. Это предложение внесли депутаты от «Единой России». За два дня до этого Жданова была среди тех, кто поддержал решение о перепроверке подписных листов экс-судьи Уставного суда Ольги Герасиной, баллотирующейся от партии «Новые люди». Герасина конкурирует в Кировском районе с депутатом Денисом Четырбоком, ближайшим соратником спикера Законодательного собрания Вячеслава Макарова.



Против отстранения Ждановой выступала депутат Оксана Дмитриева. Она заявила, что также хотела бы отправить в отставку собственного члена горизбиркома Алексея Березина, однако закон запрещает это делать во время выборной кампании и за год до окончания полномочий избирательной комиссии.

