Центр «Э» в Петербурге задержал мужчину, который сломал крест в Матвеевском саду. Он сбежал из-под домашнего ареста

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 19 августа, накануне сотрудники Центра «Э» посетили 44-летнего жителя Петербурга. По предварительной информации, оперативники установили, что именно он причастен к повреждению креста в Матвеевском саду 7 августа этого года.
Мужчина, проживающий на Большой Пушкарской улице, признался, что около половины второго ночи вышел в сад на прогулку нетрезвым. Он якобы решил зажечь лампадку у креста, потерял равновесие и облокотился на деревянную конструкцию. Верхняя часть креста под весом мужчины сломалась. А он, испугавшись, сбежал.
Пикантность ситуации придает тот факт, что ночную прогулку мужчина совершил, будучи под домашним арестом по делу о «посредничестве по взятке», которое в феврале этого года возбудил Северо-Западный СК на транспорте.
Как писало наше издание, по факту повреждения креста полиция проводила проверку. Крест был установлен на месте бывшего храма в 2014 году. Планировалось, что здесь будет памятник Ксении Блаженной.