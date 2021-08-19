Центр «Э» в Петербурге задержал мужчину, который сломал крест в Матвеевском саду. Он сбежал из-под домашнего ареста

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 19 августа, накануне сотрудники Центра «Э» посетили 44-летнего жителя Петербурга. По предварительной информации, оперативники установили, что именно он причастен к повреждению креста в Матвеевском саду 7 августа этого года.



Мужчина, проживающий на Большой Пушкарской улице, признался, что около половины второго ночи вышел в сад на прогулку нетрезвым. Он якобы решил зажечь лампадку у креста, потерял равновесие и облокотился на деревянную конструкцию. Верхняя часть креста под весом мужчины сломалась. А он, испугавшись, сбежал.

